Что волнует молодых специалистов сферы образования и науки? Обсудили участники диалоговой площадки

Что волнует молодых специалистов сферы образования и науки? Этот вопрос обсудили участники диалоговой площадки в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители профильных министерств, а также отраслевого профсоюза встретились с учителями, преподавателям и воспитателями, которые пришли на свои первые рабочие места в прошлом году. Такой форум прошел впервые.

К обсуждению присоединились более сотни человек. Главной темой дискуссии стала результативность мер, направленных на поддержку молодых педагогов. На первом рабочем месте им оказывают всестороннюю помощь: это дополнительные трудовые и социальные гарантии, обеспечение жильем, различные надбавки к заработной плате и единовременные выплаты. Участники делились собственным опытом и выдвигали предложения по корректировке норм законодательства. Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

У нас существует в первую очередь генеральное соглашение, которое было подписано 31 января 2025 года. Буквально недавно, 3 июня, мы подписали соглашение между Министерством образования и отраслевым профсоюзом. Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Молодежь является стратегическим ресурсом государства. Сегодня это тема номер один с учетом демографических тенденций, которые характерны не только для Беларуси, но и для всего мира. Поэтому, естественно, государственная политика подстраивается. И наша задача – дать не рыбку, а удочку, чтобы создать возможности для молодежи для зарабатывания денег.