Что волнует молодых специалистов сферы образования и науки? Обсудили участники диалоговой площадки
Что волнует молодых специалистов сферы образования и науки? Этот вопрос обсудили участники диалоговой площадки в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители профильных министерств, а также отраслевого профсоюза встретились с учителями, преподавателям и воспитателями, которые пришли на свои первые рабочие места в прошлом году. Такой форум прошел впервые.
К обсуждению присоединились более сотни человек. Главной темой дискуссии стала результативность мер, направленных на поддержку молодых педагогов. На первом рабочем месте им оказывают всестороннюю помощь: это дополнительные трудовые и социальные гарантии, обеспечение жильем, различные надбавки к заработной плате и единовременные выплаты. Участники делились собственным опытом и выдвигали предложения по корректировке норм законодательства.
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
У нас существует в первую очередь генеральное соглашение, которое было подписано 31 января 2025 года. Буквально недавно, 3 июня, мы подписали соглашение между Министерством образования и отраслевым профсоюзом.
Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Молодежь является стратегическим ресурсом государства. Сегодня это тема номер один с учетом демографических тенденций, которые характерны не только для Беларуси, но и для всего мира. Поэтому, естественно, государственная политика подстраивается. И наша задача – дать не рыбку, а удочку, чтобы создать возможности для молодежи для зарабатывания денег.
Не оставляют молодых специалистов и на пути профессионального становления. Адаптироваться на новом месте помогают опытные наставники. Такую практику используют повсеместно. Система наставничества показала свою эффективность и будет продолжена.
Анастасия Мацук, воспитатель ГУО «Детский сад № 96 Минска»:
Меня поставили в эту группу, в четвертую группу. Тут уже работал воспитатель один, и меня приставили к нему. Я хочу сказать, что очень благодарна. Мы не только сошлись по работе, мы сошлись и характерами. Мы очень помогаем друг другу, и такая рабочая маленькая семья, я бы так это назвала.
Людмила Крукович, заведующая ГУО «Детский сад № 96 Минска»:
Много наших девчат готовы не только учиться у наших наставников, но и обучать уже взрослых опытных педагогов современным новым веянием, которые очень нужны сейчас нашим детям. Когда молодой специалист приходит в дошкольное учреждение, естественно, за ним закрепляется наставник. Но невозможно сказать, что это будет именно один педагог.
Особое внимание также увеличению закрепляемости молодых специалистов сферы образования на первых рабочих местах. За последние годы этот показатель вырос с 55 до 70 %. В регионах он еще выше.