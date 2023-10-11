Почему даже во время войны люди не уезжают из Донецка? Историей поделилась Юлия Славянская

Юлия Славянская, исполнительница духовно-патриотических песен, композитор: Было такое единение в этом горе. Даже мне потом писали: вы, наверное, сами из Горловки? Я отвечаю: я не оттуда, но я так люблю Горловку, как будто я из Горловки. Потому что люди замечательные там. Я даже поражалась. Помню, мы ехали на машине с огромной скоростью на концерт, я водителю говорила: почему мы так несемся? Кстати, людей не видела. Много километров едешь (из Донецка в Горловку ехали), и нет вообще людей, как будто вымер город. И мне водитель говорит: чтобы нас не подстрелили, надо как можно больше скорость набирать. И с одним водителем тоже пришлось пообщаться. Я говорю: а почему вы не уезжаете в другие города? А он мне говорит: «Как я могу оставить, у меня похоронены здесь дедушка, бабушка, родные, как я оставлю это землю? Нет, я никогда уже отсюда не уведу, я буду здесь! Надо – я буду сражаться, но мы свою землю не отдадим!» И я думаю: это настоящие ребята, которые любят свою родину.

Григорий Азаренок, СТВ:

Возникло ли понимание особых людей Донбасса, времени героев? Потому что нам же часто задают этот вопрос, потому что пока сам не нашел для себя ответа. Нам ведь рассказали в 1991 году, что все, история закончилась, время подвижников, монахов, воинов. Это удел людей фанатичных, а человечество будет жить в либерализме, в довольствии, и главное, чтобы было мягко спать и гладко жрать. И все, больше ничего не нужно. Тем не менее поднялся целый народ Донбасса и показал, что нет, Господь еще не ушел из этого мира, есть те, кто за него постоит. Общаясь там с людьми, нашли ответ для себя, как так получилось?

Юлия Славянская:

Когда я была в Донецке, это были 2016-2018 года, я спускалась в подвалы к этим людям, которые живут в этих сырых подвалах, на тот момент они убегали от бомбежек, и я видела, как дети кашляют, как им там тяжело. Но с другой стороны, я видела, какие они сплоченные, что у них висят иконы, что они пишут: Господь нас не оставит. Они молились, пытались друг другу помогать. Война их всех объединила. Это действительно сильные люди. Я еще думала: надо уезжать с детьми. Но они говорили: мы верим, что все закончится, обязательно все у нас будет хорошо.

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