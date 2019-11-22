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«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка

22 ноября 2019 06:55
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Новости Беларуси. Мировая классика зазвучит в городском транспорте Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры могут услышать произведения всемирно известных композиторов – Моцарта, Баха, Шопена.

Проект зародился этим летом. Его разработали участники лагеря активных могилевчан. Идею поддержал троллейбусный парк. Музыкальным сопровождением снабдили полсотни машин. К слову, аналогов в Беларуси у проекта пока нет.

«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка-1

«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка-3

Есть возможность послушать музыку, расслабиться, познакомиться с ранее неизвестными мелодиями.

«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка-6

Когда ты едешь даже в общественном транспорте, можно соприкоснуться с шедеврами мировой культуры. Это может заинтересовать людей, сблизить на диалоги и общение.

Классическая музыка будет звучать в салонах троллейбусов на протяжении нескольких месяцев. А в некоторых случаях можно познакомиться с информацией об ее авторе.

«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка-9

Юрий Стукалов, руководитель проекта «Дорожная рапсодия»:
Все инициативы дает возможность людям самореализоваться, потому что в них принимают участие простые жители города. Кто-то из них работает учителем, кто-то менеджером, кто-то директором. И всех их объединяет любовь к городу и к тому, что они хотят сделать что-то лучше не только для себя, но и для всех жителей.

В планах у горожан воплотить в жизнь еще как минимум два проекта – экологический онлайн-квест и арт-галерею в подземных переходах.

«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка-12

# Общественный транспорт # общество # Юрий Стукалов # Фотофакт

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