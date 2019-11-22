«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка

Новости Беларуси. Мировая классика зазвучит в городском транспорте Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры могут услышать произведения всемирно известных композиторов – Моцарта, Баха, Шопена. Проект зародился этим летом. Его разработали участники лагеря активных могилевчан. Идею поддержал троллейбусный парк. Музыкальным сопровождением снабдили полсотни машин. К слову, аналогов в Беларуси у проекта пока нет.

Есть возможность послушать музыку, расслабиться, познакомиться с ранее неизвестными мелодиями.

Когда ты едешь даже в общественном транспорте, можно соприкоснуться с шедеврами мировой культуры. Это может заинтересовать людей, сблизить на диалоги и общение. Классическая музыка будет звучать в салонах троллейбусов на протяжении нескольких месяцев. А в некоторых случаях можно познакомиться с информацией об ее авторе.