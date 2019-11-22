«Это может заинтересовать людей, сблизить их на общение». В троллейбусах Могилёва зазвучала классическая музыка
Новости Беларуси. Мировая классика зазвучит в городском транспорте Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры могут услышать произведения всемирно известных композиторов – Моцарта, Баха, Шопена.
Проект зародился этим летом. Его разработали участники лагеря активных могилевчан. Идею поддержал троллейбусный парк. Музыкальным сопровождением снабдили полсотни машин. К слову, аналогов в Беларуси у проекта пока нет.
Есть возможность послушать музыку, расслабиться, познакомиться с ранее неизвестными мелодиями.
Когда ты едешь даже в общественном транспорте, можно соприкоснуться с шедеврами мировой культуры. Это может заинтересовать людей, сблизить на диалоги и общение.
Классическая музыка будет звучать в салонах троллейбусов на протяжении нескольких месяцев. А в некоторых случаях можно познакомиться с информацией об ее авторе.
Юрий Стукалов, руководитель проекта «Дорожная рапсодия»:
Все инициативы дает возможность людям самореализоваться, потому что в них принимают участие простые жители города. Кто-то из них работает учителем, кто-то менеджером, кто-то директором. И всех их объединяет любовь к городу и к тому, что они хотят сделать что-то лучше не только для себя, но и для всех жителей.
В планах у горожан воплотить в жизнь еще как минимум два проекта – экологический онлайн-квест и арт-галерею в подземных переходах.