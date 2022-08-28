Не упустить идеальные дни для посева на зиму. Лунный календарь дачника на конец августа – начало сентября

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 26-28 августа – дни полнолуния, поэтому любого рода работы в саду и огороде не проводятся, рассказали в программе «Плюс-минус».
29-31 августа – идеальные дня для посева на зиму и в теплицу салата и зелени, а также огурцов и цветной капусты. В эти дни можете смело заняться сбором урожая арбузов, дыни, фруктов и свеклы.
Что касается первых дней сентября, 1 и 2 числа очень плодородные дни для любых посадок и посевов. Уделите внимание сбору урожая петрушки, сельдерея и шпината, а также посадке роз и клематисов на клумбе. Допускается посадка ягодных кустов: смородины, крыжовника, винограда, малины и ежевики.
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