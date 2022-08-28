Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа

В православном календаре 28 августа отмечено как великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен воспоминанию о завершении земной жизни Божией Матери и ее вознесении на небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из 12 самых значимых церковных праздников. В эту дату всеобще его отмечают с шестого века. В день Успения Богородицы верующие завершают двухнедельный Успенский пост, который по строгости приближается к Великому. Праздничное богослужение начинается накануне, а сегодня с самого утра совершается Божественная литургия. Завтра православный мир встретит Хлебный спас.