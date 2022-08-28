Прямой эфир

Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа

28 августа 2022 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В православном календаре 28 августа отмечено как великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Он посвящен воспоминанию о завершении земной жизни Божией Матери и ее вознесении на небо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Успение Пресвятой Богородицы празднуют православные 28 августа-1

Это один из 12 самых значимых церковных праздников. В эту дату всеобще его отмечают с шестого века. В день Успения Богородицы верующие завершают двухнедельный Успенский пост, который по строгости приближается к Великому. Праздничное богослужение начинается накануне, а сегодня с самого утра совершается Божественная литургия. Завтра православный мир встретит Хлебный спас.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не упустить идеальные дни для посева на зиму. Лунный календарь дачника на конец августа – начало сентября
28 августа 2022 09:51

Не упустить идеальные дни для посева на зиму. Лунный календарь дачника на конец августа – начало сентября

Что недостаточно благоустроено в Минске? Ответили жители и гости столицы
28 августа 2022 09:17

Что недостаточно благоустроено в Минске? Ответили жители и гости столицы

Что подготовила администрация Минска ко Дню города? Рассказал Сергей Масляк
28 августа 2022 09:10

Что подготовила администрация Минска ко Дню города? Рассказал Сергей Масляк