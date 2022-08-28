«Школа мужества» и «Маме надо». В Ботаническом саду проходит праздник в преддверии начала учебного года

Новости Беларуси. Лето на финишной прямой. Последний уик-энд августа минчане проводят с пользой в Ботаническом саду. Здесь в преддверии учебного года проходит первоклассный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художественная зона, театральная студия, а также мастер-классы и ярмарка – в каждом уголке центрального сада расцветает свой мини-фестиваль. Уже с самого утра тренировки проводят мастера боевых искусств. Белые кимоно каратистов видны издалека. Специалисты знакомят детей в том числе с самым контактным стилем в карате. А также учат гостей спортивному этикету.

Татьяна Левчук, младший тренер «Школы мужества»:

Это очень хорошо помогает воспитать характер. Ты не сдаешься где-то в жизни в каких-то ситуациях. И карате – это не только бои, это очень много техники, очень много философии. Мы помним, откуда все произошло, мы учим маленьких детей, чтобы это не забывалось. У нас есть две категории: кумитэ и ката. Ката мы делаем просто в кимоно и в поясе, это идет как бой с тенью, а бои (кумитэ) у нас проходят до 18 лет в щитках на ногах, руках, у девочек – защита на грудь, у мальчиков – на пах, и до 18 лет – защита в виде шлема.

Пока дети развлекаются, их родители отдыхают и образовываются. В рамках праздника проходит встреча со спикерами. Сегодня, 28 августа, специалисты расскажут, как меняются взаимоотношения партнеров после появления ребенка. Также выступят педиатры, а многодетная мама поделится семейными традициями. Кроме того, ожидают беседу со стоматологом и фитнес-тренером.

Алеся Якубович, организатор клуба «Маме надо»:

Это в первую очередь было про заботу о себе. Ведь маме надо отдохнуть, набраться энергии, сил, вдохновения, чтобы улыбнуться и нести улыбку в мир. Ведь круговерть этих всех домашних дел зачастую мам заставляет унывать, ведь она перестает общаться с друзьями, которые ходят на работу каждый день, а она сидит в декрете. Поэтому вот этот посыл – маме надо отдохнуть, расслабиться – был заложен.