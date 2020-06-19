«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Расскажите о своей семье, ведь супруга должна обладать какой-то выдержкой, ведь Вас постоянно не было дома. Как она на это реагировала?
Борис Батура:
Нормально реагировала. Жена моя всю жизнь – ну, 20 с лишним лет – проработала воспитателем в детском саду. Она сама педагог по образованию. Она привыкла работать с детьми и в семье тоже заниматься детьми. Поэтому ей, как бы, это было легче.
Но, конечно, по долгу службы мне мало приходилось бывать в семье, но каждый свободный момент я старался проводить вместе с детьми.
У меня две дочери, закончили, работают теперь, семьи у них. У одной и второй по одному внуку.
Мы с женой уже знакомы – кстати, в прошлом году мы отметили «золотую» свадьбу – 50 лет вместе. Мы поженились после 4-го курса института в 1969 году.
Вадим Щеглов:
Сейчас очень много разводов, молодёжь долго не живёт. В чём секрет семейного долголетия?
Борис Батура:
Оставаться людьми надо. Оставаться людьми, уважать друг друга. Если не любить, то уважать. И всё будет нормально.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– почему хочет открыть обувную мастерскую
– о любви к книгам Достоевского
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
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