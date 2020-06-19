«Оставаться людьми, уважать друг друга». Батура о секрете семейного счастья

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Борис Батура: «Если ты паскуда, то ни с какой должностью ты не справишься!» Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Расскажите о своей семье, ведь супруга должна обладать какой-то выдержкой, ведь Вас постоянно не было дома. Как она на это реагировала?

Борис Батура:

Нормально реагировала. Жена моя всю жизнь – ну, 20 с лишним лет – проработала воспитателем в детском саду. Она сама педагог по образованию. Она привыкла работать с детьми и в семье тоже заниматься детьми. Поэтому ей, как бы, это было легче. Но, конечно, по долгу службы мне мало приходилось бывать в семье, но каждый свободный момент я старался проводить вместе с детьми. У меня две дочери, закончили, работают теперь, семьи у них. У одной и второй по одному внуку.

Мы с женой уже знакомы – кстати, в прошлом году мы отметили «золотую» свадьбу – 50 лет вместе. Мы поженились после 4-го курса института в 1969 году.