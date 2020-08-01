Почему белорусский ПВТ известен во всём мире? Рассказываем о разработках, о которых знает каждый

Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Про курс на IT-страну в Беларуси заговорили еще в начале 2000-х.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужен какой-то толчок. Толчок, который бы не загубил действующее и подтянул тех, которые сегодня не у дел, которые, может быть, действительно правильно требуют: дайте нам возможность, мы на Запад не поедем, будем работать.

В 2005 году глава государства подписывает Декрет № 12 «О Парке высоких технологий». Беларусь начинает строить свою Силиконовую долину. Сегодня IT-сегмент – драйвер экономики страны. Если 15 лет назад отрасль экспортировала продукции на 14 миллионов долларов, то сегодня цифра перевалила за 2 миллиарда. Количество резидентов в 2019 году увеличилось почти в два раза – с 437 до 715.

В последние годы ПВТ – главный ньюсмейкер в сфере высоких технологий. Мировые медиа пестрят громкими заголовками «Беларусь – Кремниевая долина Восточной Европы». Viber, «Мир танков», Juno – этими популярными продуктами пользуется более 1 миллиарда человек в 193 странах мира.

Майкл Помпео, государственный секретарь США:

Вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ. Это отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя перспективную экономическую политику и разумное регулирование. Майкл Помпео посетил ПВТ в Минске: что показали госсекретарю США

Второе дыхание у белорусской IT-индустрии открылось в 2018-м после вступления в силу Декрета «О развитии цифровой экономики». Эксперты всех мастей в один голос назовут его прорывным. Документ дал новые возможности для развития инноваций в Беларуси в самых передовых сферах – от искусственного интеллекта до виртуальной реальности.

Спустя год после подписания стратегического документа глава государства приехал лично оценить размах. Искусственный интеллект, дополненная реальность, робототехника и криптобиржа. Именно с идеи ее создания и началась новая страница истории Беларуси как IT-страны.