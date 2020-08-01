По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску

Об энергетике страны и о том, как БелАЭС готовят к запуску, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».

За последние 10 лет в Беларуси реконструировали 25 электростанций. Модернизирована треть. Энергетическая стратегия, которую ставит перед собой государство – сэкономить 5 миллиардов кубов газа ежегодно после ввода АЭС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выше технологии, чем космос и атомные, нет. Это интеллектуальный потенциал нации. Это будущее нашего белорусского народа.

Мне хотелось бы, чтобы у будущих наших энергетиков, у умных людей вообще не было проблем: ни с детьми (я имею в виду детские сады), ни с питанием (я имею в виду торговлю, общепит, если говорить по-старому), ни с жильем, которое мы будем строить.