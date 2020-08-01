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По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску

01 августа 2020 08:11
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Об энергетике страны и о том, как БелАЭС готовят к запуску, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-1

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-3

За последние 10 лет в Беларуси реконструировали 25 электростанций. Модернизирована треть. Энергетическая стратегия, которую ставит перед собой государство – сэкономить 5 миллиардов кубов газа ежегодно после ввода АЭС.  

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-6

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Выше технологии, чем космос и атомные, нет. Это интеллектуальный потенциал нации. Это будущее нашего белорусского народа.  

Мне хотелось бы, чтобы у будущих наших энергетиков, у умных людей вообще не было проблем: ни с детьми (я имею в виду детские сады), ни с питанием (я имею в виду торговлю, общепит, если говорить по-старому), ни с жильем, которое мы будем строить.   

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-11

Сегодня Островец – самый молодой город Беларуси. Всего 11 тысяч человек, в перспективе – вдвое больше. Вместе с жильем для атомщиков возводят детские сады, открыли новую больницу, спортивные комплексы, концертные залы.  

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-14

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-16

По самой безопасной в мире технологии. Как белорусскую АЭС готовят к запуску-18

Именно здесь бьется сердце Белорусской АЭС. До исторического пуска всего ничего – первый энергоблок вовсю готовят к запуску. Выбранная технология шестого уклада – самая безопасная в мире. Это подтверждают эксперты МАГАТЭ.  

# АЭС в Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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