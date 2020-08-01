Митрополит Павел напомнил белорусам о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия

Новости Беларуси. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал к согласию, диалогу и взаимному уважению. Его обращение размещено на официальном портале Белорусской православной церкви.

Обращение митрополита Павла к белорусскому народу в преддверии выборов главы государства

Дорогие братья и сёстры!

Обращаюсь к вам в это судьбоносное для Беларуси время всенародного выбора Главы Государства.

Каждый из нас в эти дни призывается к особой ответственности за будущее нашего Отечества. Предыдущие поколения защитников и созидателей нашей страны завещали нам любить Белую Русь, трудиться ради её блага и процветания, дорожить её свободой и независимостью. Мы получили в наследие от предков эту прекрасную землю, и наша задача – не только сохранить её, но преукрасить, укрепить, утвердить и передать её потомкам мирной, безопасной, процветающей и благополучной.

«Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя», — наставляет нас из глубины веков преподобный Серафим Саровский. Искренне убеждён в непреходящей актуальности этих слов святого подвижника и в настоящее время. Мирный дух и мирное устроение души, которые каждому из нас надлежит взрастить в своём сердце, способны дать импульс нравственному преображению всего общества и стать залогом и твёрдым основанием дальнейшего успешного развития нашего Отечества.

Миллионы сердец, устремлённых к миру, согласию, добру, справедливости, созиданию, единству, – вот каким мы надеемся видеть богохранимый белорусский народ.

В преддверии выборов Главы Государства – важного государственного политического события, – заметно обострилась общественно-политическая ситуация в стране. В связи с этим, Белорусская Православная Церковь призывает всех граждан страны, носителей различных взглядов, к согласию, диалогу и взаимному уважению, напоминает о важности сохранения мира, спокойствия и благоразумия.

Обращаясь ко всем жителям Беларуси, призываю всех Вас, дорогие братия и сёстры, не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка.

Каждый человек в нашей стране, достигший зрелого возраста, имеет право сделать свой конституционный свободный выбор, но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках, которые предусмотрены и организованы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Всех православных христиан прошу искренне молиться Богу в это ответственное время и, соблюдая Евангельские заповеди, избегать греха, сохранять трезвомыслие и во всём руководствоваться любовью к Богу, Отечеству и ближним.

2 августа сего года во всех храмах Белорусской Православной Церкви мы будем совершать особые молитвы Господу Богу за белорусский народ. Призываю всех неравнодушных людей посетить в этот день храмы Божии и присоединиться к общей молитве.

Молитвенным предстательством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, в земле Белорусской просиявших, да поможет нам Господь избрать жизнь для себя и грядущих наследников нашего Отечества!

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.