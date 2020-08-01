«Мы ушли в другой мир практически за это время». Как изменилась Беларусь с 90-х и что помогло сельскому хозяйству встать с колен

Как реанимировали сельское хозяйство страны и чем жили белорусы, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Над пропастью во лжи. Кто задумал переписать историю лихих 90-х? И почему из этого ничего не вышло? Гибель империи: как на обломках великой державы построили новую? История, которая потрясла мир. И герои, которые оказались никому не нужны.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства:

У нас замкнутый цикл: своя пшеница продовольственная, своя мельница итальянская, своя выпечка хлеба. Поставляем на столы наших граждан примерно 600 тонн хлеба в год.

Вертелишки сегодня кормят не только Гродно и область. Страда на экваторе, хозяйство бьет рекорды: урожай озимого ячменя – 121 центнер с гектара. Небольшой агрогородок всегда славился производством молока, мяса, здесь растут фрукты. Раки, хвастаются местные, специально для гурмэ.

Василий Ревяко:

Мы были в стране родоначальниками по садоводству. Серьезно занимаемся говядиной. Производим 50 тонн молока в сутки. Частично сами перерабатываем – 10-12 тонн. Остальное отдаем на переработку на гормолзавод.

Без малого 1,5 тысячи сельхозорганизаций, свыше 3 тысяч фермерских хозяйств, миллион личных подсобных хозяйств. Беларусь – видный игрок на постсоветском рынке. Как все начиналось 20 с лишним лет назад, сегодня вспомнят единицы.

Подумать только: государство могло запросто лишиться отрасли, которая ежегодно приносит в казну свыше 5 миллиардов долларов и обеспечивает около 16 % экспорта. От продовольственной пропасти в свое время народ отделяли пару шагов.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Валюты нет, купить не за что. Никто не хочет продавать это зерно: ни наши братья – россияне, ни украинцы. Чехи дали кредит. По-моему, 107 долларов стоила тонна, а это дешево. 100 тысяч тонн пшеницы было приобретено в Чехии. И страна устояла, выжила. Василий Ревяко:

Я помню, как мы стояли в очереди в магазине за сметаной, когда с фляги черпаком наливали каждому сметану. Ждали по 3-5 часов, когда с Волковыска в Мосты приедет машина, привезет две фляги. Мы очень далеко ушли. В повседневной жизни мы так не задумываемся и не анализируем. Мы ушли в другой мир практически за это время.

Муки на трое суток. Именно столько было в закромах столицы чуть более четверти века назад. На страну – того меньше. Во избежание ажиотажа вводятся купоны. 400 граммов масла, кило сахара – столько полагалось семье. В километровые очереди стала вся Беларусь. Реформы, которые начались после развала СССР, привели к разрушению системы дотаций и росту убыточных сельхозпредприятий.

Материальная база АПК подорвана, технико-экономический потенциал ниже плинтуса, диспаритет цен на промышленные товары и продукты достиг космических значений. Заработная плата сельчан составляла в эквиваленте 10 долларов. В таких турбулентных условиях Беларусь обретает суверенитет.

Михаил Русый:

Глава государства поставил задачи перед страной: первое – накормить людей (это продовольственная безопасность), это экспортный потенциал и жилье. То есть люди должны быть накормлены, иметь ресурс, зарабатывать валюту и есть возможность, где жить. То есть основные локомотивы. Поезд тронулся. Но как убрать зерно, когда в стране нет ни одной сельхозмашины?! Бывшие передовики спились, агрономы ушли в фарцовщики, комбайнеры махнули рукой на дело. Голодные, отчаянные, битые жизнью люди начинают с нуля.

Учились на своих же ошибках. Сегодня этот энергонасыщенный трактор в 10 раз мощнее собратьев. Машины на пару с комбайнами гомельского и лидского производств, зерносушильные комплексы – рабочие лошадки в десятках хозяйств.

Михаил Русый:

Сахарная свекла. Помните, сахарные дела, сахарный бунт? Ряд министров теряли должности. Миллион тонн сахарной свеклы производили. Задача главы государства: в следующем году должно быть 3 млн тонн. Рассчитано было всё: сколько техники, какая, какие минеральные удобрения. Вплоть до того, что был подписан каждый мешочек с удобрениями – на какое поле.

Новые молочно-товарные фермы, современные картофелехранилища, свиноводческие комплексы, птицефабрики – чтобы больше никогда не стоять с протянутой рукой. Сомнительное приданое в руках умелых управленцев реанимируют в те годы по крупицам.