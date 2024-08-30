Сбор северного шёлка! В чём особенность уборки льна?

Аграрии Беларуси в 2024 году с хорошим урожаем. И это касается не только зерновых культур. Сейчас в полях идет уборка кукурузы, картофеля, сахарной свеклы. Особое внимание северному шелку. Лен – стратегическая культура для нашей страны. Только в Витебской области вытереблено более 11 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активно работает техника на льняных плантациях Дубровенщины: специалистам нужно приложить максимум усилий, чтобы получить качественную тресту.

Август – горячая и ответственная пора не только для хлеборобов, но и для тех, кто выращивает северный шелк. Теребление льна в Дубровенском районе закончили еще в середине августа. Сейчас на полях ведется вспушивание, оборачивание и прессование тресты. Сразу же рулоны грузятся и свозятся под шохи. Александр Шиманович на самоходном прессе в полях льнозавода с утра и до позднего вечера. Если сырье вовремя не убрать, волокно потеряет в качестве.

Александр Шиманович, тракторист-машинист Дубровенского льнозавода:

Мы ждем, пока роса высохнет. В целом мы убираем 4-6 гектаров в день. Если вовремя не убрать лен, то пропадет его крепость.

На Дубровинщине северный шелк занимает около 3 тысяч гектаров, большая часть приходится на поля льнозавода. В 2024 году погода благоволила, лето выдалось теплым и умеренно дождливым. В районе убрано уже более 70 % долгунца восьми сортов. Процесс весьма хлопотный: сначала лен теребят и укладывают в льнотресты, затем до приобретения равномерного серого оттенка его переворачивают несколько раз. Параллельно аграрии закладывают фундамент под будущий урожай. Почти на тысяче гектаров уже внесены глифосаты.