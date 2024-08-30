Простой и надёжный в эксплуатации – в Беларуси впервые выпустили самосвальный автопоезд

Простой и надежный в эксплуатации. В Беларуси впервые выпустили самосвальный автопоезд. Машину, которая ничем не уступает своим мировым аналогам, презентовали в Могилеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Компания-разработчик – резидент свободной экономической зоны.

Процесс изготовления уникальной техники занял чуть более полугода. В феврале конструкторы приступили к чертежам. И уже сейчас представляют опытный образец. Машина уникальна тем, что выполняет разгрузку без расцепки самосвала с прицепом. Благодаря сдвоенной конструкции, за рейс один водитель перевезет в два раза больше груза. А это минимум 45 тонн. Начинка самосвального автопоезда на 90 % белорусского производства. Подобная техника пользуется повышенным спросом среди строительных компаний Союзного государства. Она может эксплуатироваться также в сложных условиях бездорожья. Найдет применение и в сельскохозяйственной сфере.

Олег Фригин, заместитель директора по развитию предприятия по производству спецтехники, прицепной техники и навесного оборудования: Это самосвалы. Песок, щебень, все что угодно. И можно даже в сельскохозяйственной технике использовать для перевоза зерна. Прицеп разгружается автоматически, происходит залом на 90 градусов и выгружается самосвал. Есть большой объем перевозок – возят с прицепом. Маленькие – отцепили прицеп, поехали просто с самосвалом.

Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ «Могилев»:

Основой этого автомобиля является МАЗовское шасси, МАЗовская платформа, которая имеет прекрасные характеристики, которая себя зарекомендовала во всем мире. И при этом при всем, с учетом заказов со стороны российских покупателей, взяты научные разработки россиян по специализированным металлам и сталям, которые использованы в рамках данного автомобиля. И вот сочетание преимуществ МАЗовского шасси, нюансов, которые сегодня востребованы российскими покупателями, исходя из специфики стали и металла, позволили компании создать автомобиль, который на 5-10 % сможет больше перевозить груза.

Опытный образец будет презентован на 31-й Международной строительной выставке «Будпрагрэс-2024», которая пройдет в середине сентября в Минске. В перспективе ожидается серийный выпуск самосвальных автопоездов. В производство уже запущено 10 машин.