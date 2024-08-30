Наталья Кочанова предложила создать ассоциацию учреждений для детей с особенностями психофизического развития

В Беларуси может появиться ассоциация учреждений, которые готовят специалистов с особенностями психофизического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С предложением о его создании выступила председатель Совета Республики в ходе заседания консультативного совета.

В центре внимания тема обучения и создания условий для социализации молодых людей с ОПФР. Как отметила Наталья Кочанова, у них должна быть возможность получать образование в любой точке страны. Для таких ребят также очень важно быть востребованными на рынке труда. Поэтому поддержка учеников с особенностями развития остается неотъемлемой частью государственной политики. Консультативный совет 30 августа собрался уже в шестой раз. Главная задача – помочь детям с ОПФР стать активными членами общества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы этот вопрос давно держим на контроле, не только в городе Минске, а в целом в нашей стране, потому что вообще-то государством созданы все условия для того, чтобы такие ребята адаптированы были в общество, получали профессию, заканчивали учебные заведения. Для этого у нас есть расширенная сеть учебных заведений и центры коррекционного развития. В территориальных центрах у нас есть кружки, где ребята занимаются, но нам было важно еще идти дальше, чтобы они получали специальность и работать могли, могли себя реализовать, ведь это талантливые ребята.