Прямой эфир

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ

11 марта 2019 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские строители возвращаются работать на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие отечественные специалисты нелегкому заработку вдали от дома предпочитают стабильной зарплате, социальным гарантиям и нормальному рабочему графику. Почему дома лучше? Корреспондент Юрий Прокопенко заинтересовался темой.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-1

Это сейчас Константин ходит в начальниках – мастер стройтреста. А когда искал счастья в российской столице – целых восемь лет работал кем придется. Выпускник строительного техникума и кирпич клал, и сантехнику устанавливал, и монолитом занимался. До тех пор, пока не понял – в гостях хорошо, а дома лучше.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-4

Константин Шавнев, мастер отдела качества строительного треста № 17:
Даже если у вас температура будет 39, все равно потребуют выход на работу. Зарабатывают так называемые посредники. Они людей приглашают, обещают заоблачные зарплаты. Но все это ловушка.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-7

По зарплате, говорит Константин, выходит примерно то на то. Но здесь, если сумма прописана, ее выплатят. А с последнего места работы в Москве мужчине должны еще 40 тысяч российских рублей, и увидеть эти деньги он, честно говоря, даже не рассчитывает.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-10

Дмитрий Куликов, монтажник:
Работали мы в Польше бригадой. Несладко было. Сделали, как положено, 200 кубов, заплатили за 20. Кому пожаловаться мы даже не знаем.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-13

Дмитрий также один из тех, у кого карьера гастарбайтера не сложилась. Пробовал и в России, и в Польше. И везде, говорит, пытались обмануть. К тому же работать приходилось без выходных, а ночевать нередко даже в сараях. Сейчас у мужчины нормированный восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю, зарплата свыше 1000 рублей и честное отношение руководства.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-16

Работникам треста предоставляют жилье в общежитии, льготные путевки в санатории и лагеря отдыха для детей. С начала года здесь приняли на работу уже несколько человек, вернувшихся с зарубежных заработков.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-19

Максим Неманков, и. о. генерального директора строительного треста № 17:
Есть возможность увеличения заработной платы. Идут новые технологии, идут новые линии строительства, идет новое поступление строительной техники.

Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ-22

А у Константина Шавнева свои перспективы. В 2019 году он собирается поступать в вуз по строительной специальности. Уверен: движение по карьерной лестнице только начинается.

# Работа в Беларуси # общество # Константин Шавнев # Дмитрий Куликов # Максим Неманков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»
11 марта 2019 13:41

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах
11 марта 2019 13:41

34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?
11 марта 2019 12:52

Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?