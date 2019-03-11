Почему белорусские строители начинают возвращаться с зарубежных заработков? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Белорусские строители возвращаются работать на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие отечественные специалисты нелегкому заработку вдали от дома предпочитают стабильной зарплате, социальным гарантиям и нормальному рабочему графику. Почему дома лучше? Корреспондент Юрий Прокопенко заинтересовался темой.

Это сейчас Константин ходит в начальниках – мастер стройтреста. А когда искал счастья в российской столице – целых восемь лет работал кем придется. Выпускник строительного техникума и кирпич клал, и сантехнику устанавливал, и монолитом занимался. До тех пор, пока не понял – в гостях хорошо, а дома лучше.

Константин Шавнев, мастер отдела качества строительного треста № 17:

Даже если у вас температура будет 39, все равно потребуют выход на работу. Зарабатывают так называемые посредники. Они людей приглашают, обещают заоблачные зарплаты. Но все это ловушка.

По зарплате, говорит Константин, выходит примерно то на то. Но здесь, если сумма прописана, ее выплатят. А с последнего места работы в Москве мужчине должны еще 40 тысяч российских рублей, и увидеть эти деньги он, честно говоря, даже не рассчитывает.

Дмитрий Куликов, монтажник:

Работали мы в Польше бригадой. Несладко было. Сделали, как положено, 200 кубов, заплатили за 20. Кому пожаловаться мы даже не знаем.

Дмитрий также один из тех, у кого карьера гастарбайтера не сложилась. Пробовал и в России, и в Польше. И везде, говорит, пытались обмануть. К тому же работать приходилось без выходных, а ночевать нередко даже в сараях. Сейчас у мужчины нормированный восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю, зарплата свыше 1000 рублей и честное отношение руководства.

Работникам треста предоставляют жилье в общежитии, льготные путевки в санатории и лагеря отдыха для детей. С начала года здесь приняли на работу уже несколько человек, вернувшихся с зарубежных заработков.

Максим Неманков, и. о. генерального директора строительного треста № 17:

Есть возможность увеличения заработной платы. Идут новые технологии, идут новые линии строительства, идет новое поступление строительной техники.