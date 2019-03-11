Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

Выражать свою любовь к столице можно не только на полотнах в творческих мастерских. Порой мастерской становится сам город. Про минский стрит-арт слышали все. Знаменитые Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова. Муралы на этих улицах знают далеко за пределами страны.

Профессионалов стрит-арта куда больше интересуют масштабные, а главное – качественные работы.

Сергей Самусь, художник-оформитель:

Они подготавливаются. Невозможно просто идти, залезть на трубу и нарисовать шедевр. Это должно всё обдумываться. Может и не днями, а месяцами.

Для создания хорошего арта придётся потратиться на материалы и оборудование. Например, мурал на торце 9-этажки обойдётся автору в несколько тысяч белорусских рублей. Стоит ли говорить, что неодобренная работа почти наверняка исчезнет под валиками ЖКХ. Поэтому правило №1 – необходимо согласовать свою работу с администрацией города.

Виктория Самусь, художник-оформитель:

Минск стремится к европейскому виду. А во всех европейских городах везде искусство. Хотя бы здания разноцветные. Это уже прикольно смотрится. У нас проблема в том, что люди ещё не отошли от советских времён. Между тем, всё чаще творцы переключаются с улиц на внутренний дизайн. Работу оценят, за нее заплатят, а главное – не уничтожат. Правда, в этом случае на первый план выходит пожелание заказчика, а не полёт собственной души. Зато такой формат – отличная возможность сделать себе имя.