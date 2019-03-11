34 тысячи рублей и 2 девятиэтажки по площади: во сколько Минску обходится закраска надписей на стенах

Наряду с профессиональными работами граффитистов на улицах Октябрьская и Фабричная, Калинина и Плеханова, в столице можно увидеть и банальные подделки.

Граффитист: «Невозможно просто залезть на трубу и нарисовать шедевр»

В программе «Минск и минчане» рассказываем, какие меры принимаются по решению проблемы вандализма на стенах города.