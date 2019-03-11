Зачем ко Вторым Европейским играм растопили лёд арены по фигурному катанию?

Специально к Играм главную тренировочную арену по фигурному катанию в Каролинском переулке решили переделать в гигантскую столовую.

В ежедневном меню – свыше 250 блюд европейской, белорусской и азиатской кухни. Кроме этого, ассортимент планируется разбавить и наличием кошерной пищи.

В программе «Минск и минчане» рассказываем, как будет организовано общественное питание в столице.

Тарас Демура, начальник архитектурно-конструкторской мастерской УП «Минскпроект»: На данный период идут работы на стройплощадке. Мы совместно начинали проект с участием подрядной организации, чтобы учесть возможность их работы с учётом того, что наши сроки сокращённые.

Сегодня на месте будущей столовой общей площадью порядка 6 тысяч кв. метров уже установлены два прочнейших пролёта диаметром 30 и высотой 80 метров. Объект возводят в условиях параллельного проектирования и строительства. На площадке – за сотню человек и около 40 единиц техники. Пункт питания, который сможет за раз принять две тысячи спортсменов, будет работать в режиме нон-стоп 24 часа в сутки.

Виталий Руцкий, главный архитектор УП «Минскпроект»:

Кухня организована в существующем Ледовом стадионе. Она приспособлена для размещения технологического оборудования. Оба здания соединены между собой переходной галереей, по которой осуществляется транспортировка приготовленной пищи.

Чтобы превратить арену в столовую, строители растопили лёд в крытом катке. Но сразу же после Игр покрытие вернут на место.