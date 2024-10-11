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Средний балл – не ниже 7! Рассказываем, кто может стать учеником военно-патриотического класса

11 октября 2024 14:21
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Хорошо, когда вопросу безопасности уделяется огромное внимание государства, однако без мотивации, без стержня, сугубо за деньги ни одна военная машина в мире не гарантирует победы.

С чего же начинается Родина для будущих защитников? Выясняли наши корреспонденты.

Средний балл – не ниже 7! Рассказываем, кто может стать учеником военно-патриотического класса-2

В 93-й школе столицы, одном из самых молодых учреждений образования, патриотическое воспитание молодежи занимает ключевое место в учебном процессе. Здесь в каждой параллели с 5-го по 11-й функционируют классы военно-патриотической направленности. Всего их десять, четыре из них – профильные, но попасть сюда могут не все.

Средний балл – не ниже 7! Рассказываем, кто может стать учеником военно-патриотического класса-4

После девяти лет обучения средний балл аттестата у ребят должен быть не менее 7 баллов. Сборка, разборка автомата, стрельба и физическая подготовка – всеми практическими и теоретическими навыками ученики должны владеть в совершенстве.

Средний балл – не ниже 7! Рассказываем, кто может стать учеником военно-патриотического класса-6

Элла Маркевич, корреспондент:
После окончания школы выпускники профильных военно-патриотических классов могут продолжить обучение в учреждениях, где готовят специалистов в области безопасности и правопорядка. Это Военная академия и Институт пограничной службы, а также военные факультеты профильных вузов страны.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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