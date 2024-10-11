Средний балл – не ниже 7! Рассказываем, кто может стать учеником военно-патриотического класса

Хорошо, когда вопросу безопасности уделяется огромное внимание государства, однако без мотивации, без стержня, сугубо за деньги ни одна военная машина в мире не гарантирует победы. С чего же начинается Родина для будущих защитников? Выясняли наши корреспонденты.

В 93-й школе столицы, одном из самых молодых учреждений образования, патриотическое воспитание молодежи занимает ключевое место в учебном процессе. Здесь в каждой параллели с 5-го по 11-й функционируют классы военно-патриотической направленности. Всего их десять, четыре из них – профильные, но попасть сюда могут не все.

После девяти лет обучения средний балл аттестата у ребят должен быть не менее 7 баллов. Сборка, разборка автомата, стрельба и физическая подготовка – всеми практическими и теоретическими навыками ученики должны владеть в совершенстве.