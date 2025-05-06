Ребёнок должен чувствовать, что в семье есть уверенный, надёжный отец – многодетный папа из Беларуси

Александр Дудук, отец 3-х детей, индивидуальный предприниматель:

Я был военнослужащим офицером, мы жили в однокомнатной квартире, я носил погоны. Когда родился первый ребенок, ты еще ничего не осознаешь. Какие трудности в тот момент были? Чтобы выспаться перед дежурством, я спал на кухне на матрасе. Когда у тебя однокомнатная квартира – тут ребенок, тут каша, тут жена – это прям трэш какой-то. Второй ребенок и третий – это, конечно, уже в большей степени осознанное решение.

Александр Дудук:

Воспитанию детей надо тоже учиться. И я учусь постоянно. Нельзя просто сказать: «собери детей, идите гуляйте». Я в прошлом военный, но это не тот стиль, который должен быть в семье.

Александр Дудук:

Я не приемлю всех тех европейских навязанных ценностей о некой чрезмерной свободе. Я не приемлю гражданского брака. Что такое гражданский брак? Это мужик, который не может взять на себя ответственность за другого человека. Основа брака качественного строится не на любви, она строится на дружбе. Если вам с другим человеком, как с корешем – общаться, тусоваться, ездить, быть вместе – на эту дружбу потом не стыдно пригласить настоящую любовь.