Ребёнок должен чувствовать, что в семье есть уверенный, надёжный отец – многодетный папа из Беларуси
Александр Дудук, отец 3-х детей, индивидуальный предприниматель:
Я был военнослужащим офицером, мы жили в однокомнатной квартире, я носил погоны. Когда родился первый ребенок, ты еще ничего не осознаешь. Какие трудности в тот момент были? Чтобы выспаться перед дежурством, я спал на кухне на матрасе. Когда у тебя однокомнатная квартира – тут ребенок, тут каша, тут жена – это прям трэш какой-то. Второй ребенок и третий – это, конечно, уже в большей степени осознанное решение.
Александр Дудук:
Воспитанию детей надо тоже учиться. И я учусь постоянно. Нельзя просто сказать: «собери детей, идите гуляйте». Я в прошлом военный, но это не тот стиль, который должен быть в семье.
Александр Дудук:
Я не приемлю всех тех европейских навязанных ценностей о некой чрезмерной свободе. Я не приемлю гражданского брака. Что такое гражданский брак? Это мужик, который не может взять на себя ответственность за другого человека. Основа брака качественного строится не на любви, она строится на дружбе. Если вам с другим человеком, как с корешем – общаться, тусоваться, ездить, быть вместе – на эту дружбу потом не стыдно пригласить настоящую любовь.
Александр Дудук:
Надо находить средства и время, чтобы вместе с детьми путешествовать куда угодно. Это может быть по Беларуси – у нас очень много прекрасных мест. Человеческий контакт с детьми – это критически важная вещь. Признать, что ты в чем-то не прав, найти время на то, чтобы просто по душам поговорить с ребенком, понять, что ты растешь вместе с ним в этих отношениях. Но что самое важное для ребенка? Чувствовать, что вот в семье есть стабильный, уверенный, надежный отец.
Подробности смотрите в видео.