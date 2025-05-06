В Кремле заявили, что киевский режим настроен на продолжение войны

В Киеве настроены на продолжение боевых действий. Попытка ночного удара украинскими беспилотниками по мирным объектам в РФ это подтверждает. Об этом на брифинге 6 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что киевский режим продолжает демонстрировать свою позицию по этому вопросу. А она ориентирована на продолжение войны: другая сторона не прекращает попытки нанесения ударов по мирным объектам.

Над регионами РФ за ночь уничтожено 105 украинских БПЛА

Представитель Кремля также заявил, что инициатива Владимира Путина по перемирию в праздничные дни остается актуальной. Россия прекращает огонь в дни празднования Победы. Но, если ВС Украины нарушат майское перемирие, то будет дан адекватный ответ.