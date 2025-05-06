Прямой эфир

Песков высказался о поражении Мерца в первом туре выборов канцлера ФРГ

06 мая 2025 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков высказался о поражении Мерца в первом туре выборов канцлера ФРГ-0

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не набрал нужного числа голосов в первом туре выборов канцлера Германии в Бундестаге, получив 310 голосов вместо 316.  При этом в Кремле не ждут изменений в антироссийской политике Европы после этого провала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не видим, не считаем», – ответил на вопрос, считает ли Кремль результаты голосования по выдвижению Мерца признаком того, что антироссийским политикам не удалось заручиться поддержкой даже своих однопартийцев, что могло бы заставить их изменить русофобскую политику.

В течение двух недель должен пройти второй тур голосования, и если кандидат не наберет абсолютного большинства голосов, то возможен третий тур, в котором достаточно простого большинства, но президент ФРГ может не утвердить победителя и назначить новые выборы.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле заявили, что киевский режим настроен на продолжение войны
06 мая 2025 10:39

В Кремле заявили, что киевский режим настроен на продолжение войны

Белорус Гальченюк стал главным тренером хабаровского «Амура»
06 мая 2025 10:36

Белорус Гальченюк стал главным тренером хабаровского «Амура»

Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии
06 мая 2025 10:36

Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии