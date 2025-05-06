Песков высказался о поражении Мерца в первом туре выборов канцлера ФРГ

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не набрал нужного числа голосов в первом туре выборов канцлера Германии в Бундестаге, получив 310 голосов вместо 316. При этом в Кремле не ждут изменений в антироссийской политике Европы после этого провала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Не видим, не считаем», – ответил на вопрос, считает ли Кремль результаты голосования по выдвижению Мерца признаком того, что антироссийским политикам не удалось заручиться поддержкой даже своих однопартийцев, что могло бы заставить их изменить русофобскую политику.

В течение двух недель должен пройти второй тур голосования, и если кандидат не наберет абсолютного большинства голосов, то возможен третий тур, в котором достаточно простого большинства, но президент ФРГ может не утвердить победителя и назначить новые выборы.