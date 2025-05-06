Законопроект о признании квалификации обсудили в Совете Республики
Расширение возможностей для трудоустройства. Законопроект о независимой оценке и сертификации квалификаций рассмотрели 6 мая в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На стол сенаторов документ попадает уже во второй раз. Доработанную версию обсудили с участием приглашенных экспертов.
Нередки случаи, когда граждане получают знания и осваивают профессии самостоятельно, вне системы образования. Это, к примеру, столяры, слесари, парикмахеры, швеи, кондитеры и многие другие. Новые нормы позволят подтвердить квалификацию. Документ предполагает введение системы независимой оценки: соискатель сможет пройти профильный экзамен. По результатам выдадут специальный сертификат, который предоставит право на трудоустройство.
Александр Новиков, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:
Случаются в жизни ситуации, и, думаю, каждое предприятие с ними так или иначе сталкивается, когда человек 4-5-6 лет работает по той или иной специальности, имеет квалификацию и разряд, но в силу разных обстоятельств не имеет подтверждающего документа. Данный закон позволяет максимально быстро получить подтверждающий документ, чтобы человек дальше по своей квалификации мог продолжить работу на том или ином предприятии.
Согласно оценкам экспертов, подтверждать квалификацию благодаря новому механизму ежегодно будут порядка 10 тысяч человек. Если соискатель не сможет пройти экзамен, ему выдадут рекомендации по дальнейшему обучению. Результаты испытаний можно будет обжаловать в апелляционной комиссии.