Законопроект о признании квалификации обсудили в Совете Республики

Расширение возможностей для трудоустройства. Законопроект о независимой оценке и сертификации квалификаций рассмотрели 6 мая в Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На стол сенаторов документ попадает уже во второй раз. Доработанную версию обсудили с участием приглашенных экспертов.

Нередки случаи, когда граждане получают знания и осваивают профессии самостоятельно, вне системы образования. Это, к примеру, столяры, слесари, парикмахеры, швеи, кондитеры и многие другие. Новые нормы позволят подтвердить квалификацию. Документ предполагает введение системы независимой оценки: соискатель сможет пройти профильный экзамен. По результатам выдадут специальный сертификат, который предоставит право на трудоустройство.