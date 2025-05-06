В столице Беларуси организуют 160 пунктов пропуска на парад ко Дню Победы

В Минске будет организовано 160 контрольно-пропускных пунктов для проведения военного парада к 80-летию Победы. В целях обеспечения безопасности зрителей доступ будет осуществляться только после досмотра. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Начало запуска зрителей начнется в 17:00 через 24 контрольных пункта, где и будут размещены 160 пунктов пропуска, в том числе через специальные пункты для ветеранов, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин и родителей с детьми, отмеченные оранжевым навесом.

Запрещенные предметы можно оставить в камерах хранения, которые расположены на проспектах Победителей и Машерова.