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В столице Беларуси организуют 160 пунктов пропуска на парад ко Дню Победы

06 мая 2025 11:57
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В столице Беларуси организуют 160 пунктов пропуска на парад ко Дню Победы-0

В Минске будет организовано 160 контрольно-пропускных пунктов для проведения военного парада к 80-летию Победы. В целях обеспечения безопасности зрителей доступ будет осуществляться только после досмотра. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Начало запуска зрителей начнется в 17:00 через 24 контрольных пункта, где и будут размещены 160 пунктов пропуска, в том числе через специальные пункты для ветеранов, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин и родителей с детьми, отмеченные оранжевым навесом.

Запрещенные предметы можно оставить в камерах хранения, которые расположены на проспектах Победителей и Машерова.

Фото: Telegram-канал Милиция Минска

# общество

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