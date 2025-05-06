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Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой

06 мая 2025 11:13
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Память о героизме и самоотверженности, которая живо откликается в сердцах белорусов на протяжении 80 мирных лет. В преддверии Дня Великой Победы председатель Верховного Суда Валентин Сукало, судьи и сотрудники аппарата почтили память Героя Советского Союза Марии Борисовны Осиповой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К могиле судьи Верховного Суда БССР легли цветы. Это жест благодарности за героизм, проявленный в военные годы.

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой-2

Мария Осипова была выдающейся советской подпольщицей и одним из первых организаторов подпольной борьбы в оккупированном Минске. Она непосредственно участвовала в ликвидации верховного комиссара Вильгельма Кубе. Установив связь с его горничной Еленой Мазаник, Осипова совместно с подпольщицей Марией Грибовской доставила мины для проведения операции. Отважные девушки были удостоены звания Героя Советского Союза. А после освобождения Беларуси Мария Осипова продолжила восстанавливать страну из руин, работала в Верховном судебном аппарате и занималась вопросами помилования.

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой-4

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:
Мало кто знает, что и до войны, и после войны она была членом Верховного Суда БССР. Как о судье Верховного Суда о ней немного написано, поэтому мы сегодня стараемся найти архивные материалы тех, кто рассказал больше о Марии Борисовне. Мы сегодня обязаны сохранить память не только о ней, но и об этом подвиге, потому что это история. Мы сегодня гордимся этим подвигом, склоняем голову перед ней. Мы рекомендуем всем молодым судьям сохранять эту память.

Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой-6

Имя Марии Борисовны Осиповой навсегда вписано в героическую летопись нашей страны. Бесстрашная подпольщица оставила значимый след как в борьбе с фашизмом, так и в истории Верховного Суда.

# Мария Осипова # Валентин Сукало # День Победы # Великая Отечественная война # Верховный совет БССР # Верховный суд Республики Беларусь

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