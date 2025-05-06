Сотрудники Верховного Суда почтили память Героя СССР Марии Осиповой

Память о героизме и самоотверженности, которая живо откликается в сердцах белорусов на протяжении 80 мирных лет. В преддверии Дня Великой Победы председатель Верховного Суда Валентин Сукало, судьи и сотрудники аппарата почтили память Героя Советского Союза Марии Борисовны Осиповой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К могиле судьи Верховного Суда БССР легли цветы. Это жест благодарности за героизм, проявленный в военные годы.

Мария Осипова была выдающейся советской подпольщицей и одним из первых организаторов подпольной борьбы в оккупированном Минске. Она непосредственно участвовала в ликвидации верховного комиссара Вильгельма Кубе. Установив связь с его горничной Еленой Мазаник, Осипова совместно с подпольщицей Марией Грибовской доставила мины для проведения операции. Отважные девушки были удостоены звания Героя Советского Союза. А после освобождения Беларуси Мария Осипова продолжила восстанавливать страну из руин, работала в Верховном судебном аппарате и занималась вопросами помилования.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

Мало кто знает, что и до войны, и после войны она была членом Верховного Суда БССР. Как о судье Верховного Суда о ней немного написано, поэтому мы сегодня стараемся найти архивные материалы тех, кто рассказал больше о Марии Борисовне. Мы сегодня обязаны сохранить память не только о ней, но и об этом подвиге, потому что это история. Мы сегодня гордимся этим подвигом, склоняем голову перед ней. Мы рекомендуем всем молодым судьям сохранять эту память.