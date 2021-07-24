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Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?

24 июля 2021 15:00
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Новости Беларуси. 168 лет в истории. Белорусские спасатели с размахом отмечают День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже сегодня без отрыва от работы. Всем желающим представители службы подарили фейерверк эмоций.

«Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-1

По традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Можно было своими глазами увидеть первые конные расчеты, советскую ретротехнику и современные модели, которые сейчас есть на вооружении МЧС и способны решать самые разные по сложности задачи.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-4

К шествию также присоединились колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны. Ну а самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-7

Свой профессионализм показали водолазы и авиаторы.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-10

В свой праздник спасатели подарили возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-13

Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей, побывать в дымокамере и пообщаться с лабрадорами из кинологической службы.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-16

День создания пожарной службы в Беларуси официально отмечают 25 июля. Только с начала 2021 года сотрудники МЧС спасли и эвакуировали в различных чрезвычайных ситуациях более 2 700 человек.

Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?-19

Парад ретротехники и водное шоу на Свислочи. Каждый желающий может больше узнать о работе спасателей в центре Минска. Подробнее здесь.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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