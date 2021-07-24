Побывать в дымокамере и посидеть в машине спасателей. Что можно было увидеть в Минске в День пожарной службы?

Новости Беларуси. 168 лет в истории. Белорусские спасатели с размахом отмечают День пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Даже сегодня без отрыва от работы. Всем желающим представители службы подарили фейерверк эмоций. «Я всегда очень благодарен, что есть такие люди». Эмоции гостей на празднике ко Дню пожарной службы в Минске

По традиции праздник начался с красочного парада на главном столичном проспекте. Можно было своими глазами увидеть первые конные расчеты, советскую ретротехнику и современные модели, которые сейчас есть на вооружении МЧС и способны решать самые разные по сложности задачи.

К шествию также присоединились колонны ветеранов службы спасения, спортсменов и юных спасателей со всей страны. Ну а самой зрелищной локацией стала акватория Свислочи в парке Горького.

Свой профессионализм показали водолазы и авиаторы.

В свой праздник спасатели подарили возможность больше узнать о буднях представителей одной из самых опасных профессий.

Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей, побывать в дымокамере и пообщаться с лабрадорами из кинологической службы.

День создания пожарной службы в Беларуси официально отмечают 25 июля. Только с начала 2021 года сотрудники МЧС спасли и эвакуировали в различных чрезвычайных ситуациях более 2 700 человек.