Новости Беларуси. В Минской области обработано 15 % площадей зерновых и зернобобовых. Намолот к 24 июля составляет 275 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способствует аграриям и погода. Так, в Брестской области, где кампания стартует традиционно раньше, чем в других регионах, хлеборобы уверенно приближаются к отметке в 400 тысяч тонн, почти 200 намолотили в Гомельской области. Более 100 тысяч тонн зерна собрали в витебском и могилевском регионах.