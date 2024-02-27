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Побывали в галерее художника Виктора Громыко. Показываем самые интересные экспонаты

27 февраля 2024 11:51
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Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Побывали в галерее художника Виктора Громыко. Показываем самые интересные экспонаты-1

Предлагаем насладиться искусством и поразмышлять о вечном в галерее Виктора Александровича Громыко. Зал живописи посвятили талантливому уроженцу Оршанщины и народному художнику Республики Беларусь. Самобытный представитель соцреализма.

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Интересно, что в детстве мальчик мечтал стать летчиком, его манило небо и космос. Он сам выточил линзу и хотел создать телескоп! Неспроста на автопортрете маэстро с книгой по астрономии. Но судьба сложилась иначе.

Побывали в галерее художника Виктора Громыко. Показываем самые интересные экспонаты-4

Война отложила большой отпечаток в его судьбе, поэтому она заметна в его творчестве. Но он никогда не показывал столько крови, сколько было на самом деле.

Побывали в галерее художника Виктора Громыко. Показываем самые интересные экспонаты-7

В галерее постоянно проходят персональные выставки художников. В феврале и марте – международный проект «Коллегиум», который стал визиткой Орши. Творцы из стран дальнего и ближнего зарубежья презентуют лучшие работы.

Подробности в видеоматериале.

# Выставка # общество # Анастасия Макеева

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