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Какую одежду можно носить при дресс-коде? Разбираемся со стилистом

27 февраля 2024 09:45
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Мария Кронда, корреспондент:
Черный низ, белый верх и очки. На мой взгляд, это идеальный лук для того, чтобы отправиться в офис. Но что на этот счет думает стилист, сейчас узнаем.

Даша, когда мы говорим про офис, в моем воображении сразу рисуются картинки с юбкой-карандашом, блуза, жакет. Неужели деловой стиль этим и ограничивается?

Какую одежду можно носить при дресс-коде? Разбираемся со стилистом-1

Дарья Пархимович, стилист:
Нет, конечно. Если мы говорим про самый строгий дресс-код, это бизнес-бест, самый высокий уровень консервативности. Там, конечно, у нас будут спокойные цвета, все очень консервативно, очень строго. Чаще всего встречается именно бизнес-кэжуал у нас, то есть дресс-код, в котором мы можем делать какие-то попустительства и по цвету, и по одежде.

Подробности в видео.

# Мода # общество # Мария Кронда

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