Какую одежду можно носить при дресс-коде? Разбираемся со стилистом

Мария Кронда, корреспондент:

Черный низ, белый верх и очки. На мой взгляд, это идеальный лук для того, чтобы отправиться в офис. Но что на этот счет думает стилист, сейчас узнаем.

Даша, когда мы говорим про офис, в моем воображении сразу рисуются картинки с юбкой-карандашом, блуза, жакет. Неужели деловой стиль этим и ограничивается?