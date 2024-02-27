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Как женщина попала в оршанский орден иезуитов и какими новшествами того времени педагоги пользуются до сих пор?

27 февраля 2024 11:33
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Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Как женщина попала в оршанский орден иезуитов и какими новшествами того времени педагоги пользуются до сих пор?-1

Бывший иезуитский коллегиум – символ Орши. Только представьте, когда город был деревянным и топким, посреди него словно возвышалась белоснежная птица. Жемчужина барокко. Под тайной вековых сводов отправляемся на экскурсию.

Как женщина попала в оршанский орден иезуитов и какими новшествами того времени педагоги пользуются до сих пор?-4

Раиса Кондратюк, заведующая Оршанской городской художественной галереей В.А. Громыко:
Иезуиты это мужской монашеский католический орден, с XVI века Устав был принят. Орден действующий и по сей день. В 1590 году канцлер ВКЛ Лев Сапега приехал в Оршу, построил католический костел и вместе с настоятелем Яковым Лаврентием Лев Сапега ходатайствует перед королем Речи Посполитой Сигизмундом III Вазой, чтобы в Орше открылось образовательное учреждение, так как на то время не было ни одного. И начинается строительство школы. Все здания деревянные сгорали неоднократно, и в 1690 году было построено именно каменное здание.

Как женщина попала в оршанский орден иезуитов и какими новшествами того времени педагоги пользуются до сих пор?-7

Как известно, главной миссией иезуитов было образование. Во многом они стали новаторами.

Валерия Моисеева, заведующая музеем истории и культуры г. Орши, экскурсовод:
Мы в XXI веке называем это мотивацией, а тогда для отстающих была придумана лавка позора. Для тех, кто плохо ответил урок, ослиные уши. Одними из первых практиковали работу в парах.

Есть легенда, что в Средневековье в этот оршанский орден случайно попала женщина. Подробнее в видео.

# История # общество # Анастасия Макеева

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