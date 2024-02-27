Как женщина попала в оршанский орден иезуитов и какими новшествами того времени педагоги пользуются до сих пор?

Колыбель белорусского льна, родина Владимира Короткевича. Город монастырей и очаровательных пейзажей на Днепре. Отправились в программе «Путевка BY» на приключения в Оршу. Подскажем топ идей для выходных.

Бывший иезуитский коллегиум – символ Орши. Только представьте, когда город был деревянным и топким, посреди него словно возвышалась белоснежная птица. Жемчужина барокко. Под тайной вековых сводов отправляемся на экскурсию.

Раиса Кондратюк, заведующая Оршанской городской художественной галереей В.А. Громыко:

Иезуиты – это мужской монашеский католический орден, с XVI века Устав был принят. Орден действующий и по сей день. В 1590 году канцлер ВКЛ Лев Сапега приехал в Оршу, построил католический костел и вместе с настоятелем Яковым Лаврентием Лев Сапега ходатайствует перед королем Речи Посполитой Сигизмундом III Вазой, чтобы в Орше открылось образовательное учреждение, так как на то время не было ни одного. И начинается строительство школы. Все здания деревянные сгорали неоднократно, и в 1690 году было построено именно каменное здание.