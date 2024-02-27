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Комиссия Генштаба проверяет органы управления территориальной обороны Минска

27 февраля 2024 11:04
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Совершенствовать систему обороны страны. Такую задачу глава государства ставил перед профильным ведомством на прошедшем недавно совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комиссия Генштаба проверяет органы управления территориальной обороны Минска-1

С учетом обстановки на внешнем контуре – военных учений НАТО, которые проходят прямо у наших границ – вопросы обеспечения безопасности остаются как никогда актуальными. Важно быть готовыми отразить любые угрозы.

С 27 февраля комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил будет проведена проверка органов управления территориальной обороны Минска. Основной целью мероприятий станет оценка уровня подготовки и эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов. Также внимание уделят вопросам организации народного ополчения столицы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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