Комиссия Генштаба проверяет органы управления территориальной обороны Минска

Совершенствовать систему обороны страны. Такую задачу глава государства ставил перед профильным ведомством на прошедшем недавно совещании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом обстановки на внешнем контуре – военных учений НАТО, которые проходят прямо у наших границ – вопросы обеспечения безопасности остаются как никогда актуальными. Важно быть готовыми отразить любые угрозы.

С 27 февраля комиссией Генерального штаба Вооруженных Сил будет проведена проверка органов управления территориальной обороны Минска. Основной целью мероприятий станет оценка уровня подготовки и эффективность работы должностных лиц администраций и военных комиссариатов районов. Также внимание уделят вопросам организации народного ополчения столицы.