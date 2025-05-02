Победный вальс! Во Дворце Республики 45 молодёжных пар приняли участие в танцевальном мастер-классе

Танец был источником жизни во времена Великой Отечественной войны. В мае 1945-го молодые люди закружились в победном вальсе, он объединил тысячи людей в разных городах. Это стало символом свободы и счастья. Трогательный танец продолжает объединять разные поколения. 45 молодежных пар приняли участие в мастер-классе от профессионалов. В Минске во Дворце Республики зазвучали первые аккорды этой красивой традиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было – в сюжете Дарьи Авсюк.

Весна 1945 года – кажется, эти строки знает каждый. Мелодия Майского вальса вот уже более 40 лет – неизменный музыкальный спутник Дня победы. Шлягер родом из Беларуси, автор музыки – Игорь Лученок, а такие простые, но одновременно точные слова подобрал поэт-песенник Михаил Ясень.

Этот мотив словно приглашает – как и в далеком 1945 году, когда измученные войной люди впервые за долгие годы свободно вышли на улицы городов и сел, чтобы закружиться в радостном танце. Для нового поколения белорусов «Вальс Победы» – уже традиция: чтобы помнить.

Егор Усов, учащийся средней школы №47 Минска имени В.С. Мичурина:

Все-таки это наша история. Мы должны этим гордиться, передавать ее будущему поколению, так как это был очень великий подвиг. Мой прапрадед перевозил продукты во время блокады Ленинграда. 9 Мая закружат буквально в каждом городе страны – до тех пор большой прогон, чтобы отшлифовать каждое движение и воссоздать атмосферу победной весны. Только в Минске на танцплощадку выйдет 45 пар. Хореография в духе ретро, мастер-класс от профессионалов.

Анна Добровольская, воспитанница танцевального клуба «Сигма»:

Для нас «Вальс Победы» – это в первую очередь дань памяти к такому дню – 9 Мая. Ведь это не просто общенациональный праздник, а еще и день с глубоким смыслом и эмоциями. Дресс-код для танцующих – еще одно путешествие в прошлое. Косы, ленты, пестрые платья и белые рубашки для кавалеров. Но главное – эмоции, которые стирают границы между поколениями. Белорусская молодежь разучивает победный вальс, который прозвучал в мае 1945-го.