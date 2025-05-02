Память для будущих поколений – студенты БГУИР заложили яблоневую аллею в честь 80-летия Великой Победы

История, которая объединяет молодое поколение. В Минске появилась яблоневая аллея в честь 80-летия Великой Победы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На территории общежития № 5 по улице Семашко высажены плодовые деревья. Добрую инициативу поддержали студенты и преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники во главе с ректором, администрация Московского района, а также представители агрокомбината «Ждановичи», который обеспечил саженцами. Закладка аллеи – это память для будущих поколений о героизме и мужестве наших предков.

Дарья Сончик, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Это не первая моя посадка деревьев. Совсем недавно мы ездили высаживать елки и сосны тоже с ректором в рамках восстановления леса после пожаров. А яблони сейчас, на самом деле, это очень символично в преддверии Дня Победы. Это один из самых важных праздников для каждого белоруса. Белый яблоневый цвет, он очень важный для молодежи, для понимания и для того, чтобы мы не забывали, какой ценой нашим предкам это было дано.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Сегодня мы сажаем яблони. Это, конечно, очень большой символ памяти нашего белорусского народа, очень памятной даты. В этом году у нас юбилей Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Молодое поколение, которое, слава Богу, не видело, и мы будем делать все для того, чтоб не увидело ужасов военных действий, таким образом принимает эстафету памяти поколений.

Студенты БГУИР сотрудничают с агрокомбинатом Ждановичи уже более трех лет. Ежегодно бойцы студотрядов ухаживают за яблоневыми садами и помогают собирать урожай.