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В столице наградили минчан, внёсших наибольший личный вклад в развитие города

02 мая 2025 18:19
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В послевоенное время люди совершали подвиги своим трудом, чтобы отстроить страну. Видимо, такой подход к общему дому отложился на генетическом уровне. В преддверии 80-летия Победы в стране чествуют тех, кто внес наибольший вклад в развитие города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице наградили минчан, внёсших наибольший личный вклад в развитие города-2

Строители, инженеры, монтажники и многие другие специалисты – благодаря этим людям столица полностью перешла на подземные источники водоснабжения на год раньше, чем планировалось. Еще один важный шаг – завершение реконструкции автобусного завода МАЗ. Это позволит нарастить выпуск пассажирской техники в два раза – до 3 тысяч единиц в год. Для транспортной системы Минска событие стратегически важное. Как и открытие сразу трех новых станций зеленой ветки метро. 

В столице наградили минчан, внёсших наибольший личный вклад в развитие города-4

Сергей Гречкин, главный инженер УП «Минскметрострой»:
Строили станции, последние – это «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец». Успешно построили, пустили движение поездов. Сейчас все это функционирует, думаю, что гражданам, гостям столицы – всем нравится. В общем, положительные отзывы у метро, которое сейчас функционирует. Безусловно, ценно, когда тебя заметили, обратили внимание, оценили твой труд. 

Слова признательности сегодня звучали и в адрес сотрудников медиасферы. Благодарности Совета Республики вручили руководителю телеканала СТВ и нашим коллегам, освещающим работу сенаторов. Корреспонденты, продюсеры, редакторы, операторы, журналисты – совсем скоро День работников радио, телевидения и связи, а 5 мая – День печати. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, именно работники СМИ доносят людям правду о том, как живет народ и что на самом деле происходит в стране. 

В столице наградили минчан, внёсших наибольший личный вклад в развитие города-6

Юлия Демешко, специальный корреспондент отдела по освещению деятельности Президента Беларуси издательского дома «Беларусь сегодня»:
Данная награда для каждого из нас станет определенным стимулом для дальнейшего роста, для того, чтобы еще больше совершенствоваться в профессиональном плане, придумывать какие-то новые проекты и расти. 

Востребованность наших СМИ постоянно растет. Рейтинг доверия белорусов к отечественным медиа, согласно последним данным, превышает 60 % – это почти на 22 % больше, чем было в 2021 году.

# СМИ Беларуси # Сергей Гречкин

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