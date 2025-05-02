В столице наградили минчан, внёсших наибольший личный вклад в развитие города

В послевоенное время люди совершали подвиги своим трудом, чтобы отстроить страну. Видимо, такой подход к общему дому отложился на генетическом уровне. В преддверии 80-летия Победы в стране чествуют тех, кто внес наибольший вклад в развитие города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строители, инженеры, монтажники и многие другие специалисты – благодаря этим людям столица полностью перешла на подземные источники водоснабжения на год раньше, чем планировалось. Еще один важный шаг – завершение реконструкции автобусного завода МАЗ. Это позволит нарастить выпуск пассажирской техники в два раза – до 3 тысяч единиц в год. Для транспортной системы Минска событие стратегически важное. Как и открытие сразу трех новых станций зеленой ветки метро.

Сергей Гречкин, главный инженер УП «Минскметрострой»:

Строили станции, последние – это «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец». Успешно построили, пустили движение поездов. Сейчас все это функционирует, думаю, что гражданам, гостям столицы – всем нравится. В общем, положительные отзывы у метро, которое сейчас функционирует. Безусловно, ценно, когда тебя заметили, обратили внимание, оценили твой труд. Слова признательности сегодня звучали и в адрес сотрудников медиасферы. Благодарности Совета Республики вручили руководителю телеканала СТВ и нашим коллегам, освещающим работу сенаторов. Корреспонденты, продюсеры, редакторы, операторы, журналисты – совсем скоро День работников радио, телевидения и связи, а 5 мая – День печати. Как отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, именно работники СМИ доносят людям правду о том, как живет народ и что на самом деле происходит в стране.