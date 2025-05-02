Белорусская молодёжь разучивает победный вальс, который прозвучал в мае 1945-го

Дню Великой Победы посвящается! Победный вальс, который прозвучал в мае 1945-го, вновь объединяет тысячи людей в разных городах не только нашей страны. Танец, стирающий границы между поколениями и создающий настроение праздника, уже сейчас разучивает молодежь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию «Вальс Победы» проводят уже в пятый раз. На сегодняшний мастер-класс в Минске собрались 45 пар. Темп задавали профессиональные танцоры. Инициатива общественного объединения «Белая Русь» в 2025 году нашла отклик по всей стране и в 50 российских городах. Этот танец посвящается Великой Победе.

Дмитрий Елькин, студент Белорусского государственного университета физической культуры: Я считаю, что молодое поколение должно всегда помнить историю, оно должно ценить мир, который у нас есть, и стремиться делать мир только лучше. То есть это в наших силах, в наших же интересах, и мы должны быть достойными, скажем так, последователями наших предков, чтобы никогда такого не повторялось, а было только лучше.

Андрей Басак, заместитель председателя партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Сохранение исторической памяти – это важный момент сохранения мира и стабильности нашей земли. Выступая на форуме в Волгограде, Президент нашей страны отметил, насколько важно сохранять историческую память. Он неоднократно подчеркивает, что мы наследники победителей и нам важно сохранять ту Победу, которую добыли наши предки.

Основное мероприятие акции «Вальс Победы» пройдет 9 Мая. Присоединиться к победному танцу можно будет в каждом уголке нашей страны.