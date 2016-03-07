Победительниц городского этапа Республиканского конкурса «Женщина года-2015» назвали 7 марта

Новости Беларуси. В преддверии праздника в Минске назвали победительниц городского этапа Республиканского конкурса «Женщина года-2015». Торжественная церемония прошла 7 марта в Большом театре оперы и балета.

Обладательницами почетного звания стали пять минчанок в четырех номинациях. Это руководители предприятий, деятели искусства. В их числе и призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту и многодетная мама Наталья Цилинская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Цилинская, лауреат республиканского конкурса «Женщина года-2015»:

Большое спасибо жюри, что выбрали меня. Гораздо легче определить, когда ты выиграл чемпионат мира, потому что на трубку был впереди всех. Было очень почетно, потому что все женщины прекрасны. Они очень достойные, мудрые, целеустремленные. И быть одной из лучших среди них дорогого стоит.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Лауреаты разных номинаций, то есть это те женщины, которые внесли свой вклад в развитие города, делают его краше, богаче, уютнее. И не только те, которые работают, но и те, которые совмещают свою работу, карьеру с воспитанием детей. Самая широкая категория – это те женщины, которые, по нашему мнению и мнению жюри, внесли наиболее весомый вклад в развитие города в прошлом году.