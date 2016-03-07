Республиканский чемпионат по зимней рыбалке завершился на Минском море

Новости Беларуси. На Минском море завершился республиканский чемпионат по зимней рыбалке. Несмотря на весеннюю температуру, турнир не отменили, толщина льда безопасна, а рядом со спортсменами находились спасатели ОСВОДА.

Состязания собрали участников со всех уголков страны. В команде – по четыре человека. Условия просты: победа достается тому, у кого больший улов. На нынешних соревнованиях он достиг трех килограммов. После взвешивания определили, что в личном зачете победил столичный рыбак Вадим Якубович, а в командном – сборный квартет спортсменов из Минска и Могилева.

Дмитрий Сыроквашка, ведущий специалист Белорусского общества охотников и рыболовов:

Здесь спортсмены у нас борются не за призы, грубо говоря, а за титул, за звание, за право представлять нашу сборную команду на международной арене, так как победители нашего внутреннего чемпионата занимают место в сборной команде и едут защищать честь страны.

Накануне белорусы стали лучшими на мировом чемпионате по зимней рыбалке. Из Украины наши спортсмены вернулись с победным Кубком. А нынешние трофеи – плотву и ершей – отдадут на корм в столичный зоопарк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.