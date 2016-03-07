Новости Беларуси. Музы большого города. Новый экскурсионный маршрут, посвященный знаменитым женщинам столицы, презентовали 7 марта в Минске. Легенды театра Стефания Станюта и Галина Макарова, а также именитые спортсменки Дарья Домрачева и Наталья Цилинская. Биографии этих женщин уже давно стали частью истории белорусской столицы.

Экскурсия растянулась на два часа. За это время красный даблдекер проехал по проспектам Победителей и Независимости, останавливался у главных достопримечательностей города.

Верхний рынок, Соборная площадь, площадь Свободы. Начиная с 1860 года, это центр Минска. И в его сердце – городская Ратуша – первая муза столицы.

Далее выезжаем на проспект Победителей, пересекаем Машерова. Кстати, улица названа в честь всем известного политика Петра Мироновича. По случаю вспоминаем его супругу – Полину. С женой он прожил более 40 лет, вдохновляясь ее очарованием и пытливым умом.

Сейчас мы едем по проспекту Независимости. Справа можем наблюдать Купаловский театр. Именно там работала легенда белорусской сцены – Стефания Станюта.

Эту женщину по праву называют талисманом Купаловского театра. Она умела быть одинаково органичной в ролях изможденных крестьянок и элегантнейших светских женщин. И даже маленький эпизод делала истинным сценическим шедевром. Стефания – муза миллионов.

Между тем, лондонская погода совсем не испугала белорусских слушателей. В салоне, кстати, такого лондонского деблдекера около двух десятков человек. В основном женщины. Ведь эта экскурсия – настоящий подарок к празднику весны.

Среди гостей и много иностранцев. Филипп, например, в Минске впервые. Приехал в столицу с женой на праздничный уикэнд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Третьяков – Елена Аладова, архитектор Элла Левина, «тетка Влада» – супруга знаменитого Янки Купалы. Минск дышит их именами, живет по их биографиям и вдохновляется их красотой. Они – музы большого города.