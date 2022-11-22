Победители стартап-марафона от Белагропромбанка определены! Какие проекты получили специальные гранты?

Творческие презентации, диалоговые площадки, бурные овации и сотни восторженных глаз. Вот и наступил финал самого масштабного в республике конкурса молодых предпринимателей «Стартап-марафон» Белагропромбанка.

Дмитрий Крылов, председатель правления OО «Инвестиционный клуб Dekro»:

Очень радостно, что в нашей стране проводятся такие конкурсы. Белагропромбанк и Igrow центр молодцы в этом плане. Стартап-движение очень важно, дает возможность начинающим предпринимателям показать себя, получить какую-то экспертную оценку, получить инвестиции для развития своего проекта. Медицина, торговля, финансы, маркетплейсы, инновационные технологии в сельском хозяйстве – в четырех ключевых номинациях были представлены лучшие из лучших. Но лидером головокружительной бизнес-гонки может быть только один.

Дмитрий Михальчук, сооснователь компании Teslasuit:

Мы оценивали с точки зрения выживаемости проектов, их прогресса. И было приятно видеть, что некоторые проекты уже готовы как настоящие стартапы, чтобы выходить на инвесторское поле. Такие конкурсы очень важны, потому что через рост малого и среднего бизнеса любая экономика только укрепляется. А вот и первый счастливчик – тот, кто завоевал сердца публики. Приз зрительских симпатий уходит в руки создателя чудо-роботов Артура Кожемякина!

Артур Кожемякин, фаундер проекта «Смарт Машин»:

Наш проект создан для производств: сортировки, упаковки и фасовки товаров. Это и пищевая, и косметическая, и медицинская промышленность. Причем это не только один робот, это полностью роботизированный комплекс. Мы разрабатываем готовые решения под любые индивидуальные нужды заказчика. Взойти на вершину профессионального олимпа и всего за пару месяцев построить успешную бизнес-модель для этого парня оказалось целью достижимой. Инновационную идею гениального разработчика оценили по достоинству и ведущие игроки экономического рынка Беларуси. Так, в копилке Артура появилась еще одна высокая награда. Он выиграл в номинации TechNet.

А вот и другие бесспорные победители республиканского конкурса «Стартап-марафон» – обладатели специального гранта от Белагропромбанка. Встречайте новое поколение успешных белорусских предпринимателей собственной персоной. Алексей Журавский – первый в номинации AgroTech. Лучший в номинации Creative – Александр Стефанин. И золото номинации Fintech – Виктор Русаков.

Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Вот мы и подвели итоги стартап-марафона, определены победители. Хотелось бы поблагодарить всех участников за проделанную работу, за участие в проекте. Очень надеюсь, что те знания, навыки и компетенции, которые они получили в рамках стартап-марафона от экспертов, трекеров, работников банка, смогут применить на практике при реализации своих проектов. И мы надеемся, что среди сегодняшних победителей в ближайшем будущем мы увидим первых «единорогов», которыми будет гордиться вся страна и, конечно же, мы как банк, организатор этого стартап-марафона.