Более 700 единиц техники подготовили для расчистки минских улиц от снега

Новости Беларуси. Коммунальные службы Минска и центрального региона доложили о проведенных мероприятиях по борьбе со снегом. С конца прошлой недели на дороги столицы уже высыпали более 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежесуточно за состоянием столичных кварталов следят более 400 специалистов, в случае сильного снегопада на расчистку дорог готовы выехать почти 700 единиц техники. Наиболее типичные ситуации для зимнего периода коммунальщики отработали с ГАИ и УВД Мингорисполкома, в том числе эвакуацию транспорта, который мешает уборке.

Артем Ганчар, главный инженер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Заключен соответствующий договор с Белгидрометцентром на прогноз погоды. На основании его прогноза, а также мониторинга улично-дорожной сети и интернет-ресурсов принимается решение о необходимом количестве техники и людей, необходимых для привлечения к уборке снега. Можно сказать, что объединение к зиме готово, люди могут жить, работать спокойно, а мы будем выполнять свою работу.

На дорогах Минска и области используют антигололедную песчано-соляную смесь в пропорции один к одному. По словам специалистов, это оптимальный материал для обработки асфальта.