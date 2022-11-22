Более 700 единиц техники подготовили для расчистки минских улиц от снега
Новости Беларуси. Коммунальные службы Минска и центрального региона доложили о проведенных мероприятиях по борьбе со снегом. С конца прошлой недели на дороги столицы уже высыпали более 10 тысяч тонн песчано-соляной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежесуточно за состоянием столичных кварталов следят более 400 специалистов, в случае сильного снегопада на расчистку дорог готовы выехать почти 700 единиц техники. Наиболее типичные ситуации для зимнего периода коммунальщики отработали с ГАИ и УВД Мингорисполкома, в том числе эвакуацию транспорта, который мешает уборке.
Артем Ганчар, главный инженер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Заключен соответствующий договор с Белгидрометцентром на прогноз погоды. На основании его прогноза, а также мониторинга улично-дорожной сети и интернет-ресурсов принимается решение о необходимом количестве техники и людей, необходимых для привлечения к уборке снега. Можно сказать, что объединение к зиме готово, люди могут жить, работать спокойно, а мы будем выполнять свою работу.
На дорогах Минска и области используют антигололедную песчано-соляную смесь в пропорции один к одному. По словам специалистов, это оптимальный материал для обработки асфальта.
Валентин Вовченко, начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности движения КУП «Минскоблдорстрой»:
Можно сыпать чистой солью, но это лучше, скорее всего, на больших магистралях делать, где большая интенсивность движения. Потому что песчано-соляная смесь, кроме своих тающих свойств, создает шероховатость на дороге. И если малая интенсивность, то это один из факторов, который помогает автолюбителям не уйти в занос.
В Минске уже подготовлено семь площадок для временного складирования снега и один снегоплавильный пункт. О внештатных ситуациях можно сообщать в диспетчерскую службу Горремавтодора. Специалисты работают круглосуточно.