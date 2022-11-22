Белорусский ОМОН празднует 34-летие со дня образования

В его рядах нет случайных людей. Во все времена в ОМОН принимали наиболее подготовленных и выносливых сотрудников. Рискуя своими жизнями, они защищают одну из главных ценностей – безопасность людей. Пресечение терактов, борьба с организованной преступностью и обеспечение порядка во время массовых мероприятий. Бойцы подразделения привлекаются для решения особо важных задач. И всегда с честью выполняют задание.