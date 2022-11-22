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Белорусский ОМОН празднует 34-летие со дня образования

22 ноября 2022 09:55
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Новости Беларуси. Сотрудники отряда милиции особого назначения 22 ноября отмечают 34-ю годовщину со дня образования спецподразделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский ОМОН празднует 34-летие со дня образования-1

В его рядах нет случайных людей. Во все времена в ОМОН принимали наиболее подготовленных и выносливых сотрудников. Рискуя своими жизнями, они защищают одну из главных ценностей – безопасность людей. Пресечение терактов, борьба с организованной преступностью и обеспечение порядка во время массовых мероприятий. Бойцы подразделения привлекаются для решения особо важных задач. И всегда с честью выполняют задание.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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