Председатель Госкомитета по имуществу: в этом году будет абсолютный рекорд поставок продукции в Удмуртию

Подписание ряда соглашений стало результатом заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Удмуртской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в рамках форума «Дни Удмуртской Республики в Беларуси», который сегодня, 22 ноября, открылся в Минске. Заключенные соглашения предполагают развитие взаимодействия национальных библиотек нашей страны и российского региона, телерадиокомпаний, а также Минска и Ижевска. Помимо деловой части, состоялась выставка продукции удмуртских производителей.

Константин Сунцов, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

В прошлом году, по сравнению с позапрошлым, товарооборот вырос на 50 %, сегодня немножко снизился, но точек взаимодействия гораздо больше, чтобы расширить этот товарооборот.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Очень много различного специфического оборудования. На этой выставке мы видим Сарапульский завод, который поставляет тяговые электродвигатели для нашей трамвайной, троллейбусной техники, лифтового оборудования. И очень много других продуктов. С белорусской стороны экспорт растет, он сейчас составляет более 113 %. И в этом году будет абсолютный рекорд поставок продукции в Удмуртскую Республику.