Синдром хронической неуспешности. Почему это состояние опасно для человека?

Каждому из нас приятно слышать похвалу в свой адрес, чувствовать любовь и уважение окружающих. Но, к сожалению, так бывает не всегда. А некоторые вообще не ощущают себя достаточно успешными, тем самым загоняя себя в депрессию и апатию.
Каждому из нас приятно слышать похвалу в свой адрес, чувствовать любовь и уважение окружающих. Но, к сожалению, так бывает не всегда. А некоторые вообще не ощущают себя достаточно успешными, тем самым загоняя себя в депрессию и апатию.
Мария Бунчикова, психолог:
Хроническая неуспешность – это состояние, при котором человек испытывает постоянные трудности в достижении жизненных целей и задач. Это может быть связано с низкой самооценкой человека или с тем, что он испытывает неуверенность в своих способностях, с низкой мотивацией или даже отсутствием мотивации, или другими психологическими факторами. Также это может быть обусловлено и внешними факторами.
При таком синдроме человек испытывает повышенную тревожность, чувствует себя безнадежным. Есть установка на послушность, исполнительность, а также выполнение требований других людей. Такое ощущение закладывается с раннего детства, в процессе формирования личности и установок на жизнь.
Мария Бунчикова:
Хроническая неуспешность неблагоприятно сказывается на психике человека, вызывает чувство беспомощности, чувство апатии, порой даже депрессии, также может вызывать у человека чувство социальной изоляции.
Риск возникновения такого синдрома появляется в тот момент, когда родители или педагог недооценивают ребенка.
Мария Бунчикова:
Избавиться от хронической неуспешности можно благодаря психологической поддержке или работе над своими личностными качествами. Например, повышение своей уверенности и самооценки, это можно делать благодаря тренингам, благодаря психологической самостоятельной работе над собой, читать правильные книги на эту тему. Также постановка реалистичных целей для человека, тоже может быть полезен коучинг.
Наиболее уязвимыми считаются первоклассники, дети переходящие в среднюю школу и подростки. Постарайтесь увидеть в своем ребенке успешную личность, способную добиться хороших результатов в разных областях. Как вы воспринимаете человека, так он и будет себя оценивать.