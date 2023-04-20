Синдром хронической неуспешности. Почему это состояние опасно для человека?

Каждому из нас приятно слышать похвалу в свой адрес, чувствовать любовь и уважение окружающих. Но, к сожалению, так бывает не всегда. А некоторые вообще не ощущают себя достаточно успешными, тем самым загоняя себя в депрессию и апатию.

Мария Бунчикова, психолог: Хроническая неуспешность – это состояние, при котором человек испытывает постоянные трудности в достижении жизненных целей и задач. Это может быть связано с низкой самооценкой человека или с тем, что он испытывает неуверенность в своих способностях, с низкой мотивацией или даже отсутствием мотивации, или другими психологическими факторами. Также это может быть обусловлено и внешними факторами.

При таком синдроме человек испытывает повышенную тревожность, чувствует себя безнадежным. Есть установка на послушность, исполнительность, а также выполнение требований других людей. Такое ощущение закладывается с раннего детства, в процессе формирования личности и установок на жизнь.

Мария Бунчикова:

Хроническая неуспешность неблагоприятно сказывается на психике человека, вызывает чувство беспомощности, чувство апатии, порой даже депрессии, также может вызывать у человека чувство социальной изоляции.

Риск возникновения такого синдрома появляется в тот момент, когда родители или педагог недооценивают ребенка.