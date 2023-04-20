Белоруска собрала коллекцию из 3000 кукол. Она показала самые редкие экспонаты

Таинственный мир кукол. Как коллекционер из Борисова собрала более 3 000 игрушек и какие куклы считаются раритетными? Для чего изготавливали куклы-обереги и как смастерить такой талисман? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Находясь среди такого количества кукол, невольно попадаешь в мир детства и волшебства, несмотря на то, что они уже давно не выполняют функцию игрушек. При этом у каждой из них своя история, характер и душа. Так, возраст этой Красной Шапочки достигает 100 лет. Мы приехали познакомиться с коллекционером Аленой Ровба, чтобы прикоснуться к таинственному миру кукол. Защищали детей от болезней, привлекали любовь. Для чего предки создавали куклы-обереги? Читайте здесь. «Любовь к куклам привила моя бабушка» Живет Алена Ровба в Борисове. Любящая жена и мама троих детей. Много лет женщина проработала экологом на предприятии. А совсем недавно стала библиотекарем. И теперь полностью окунулась в свое любимое занятие – мир кукол.

Алена Ровба:

Любовь к куклам привила моя бабушка Лидия Петровна Кучинская. Однажды я приехала к ней в гости, решила помочь убраться, и нашли моих 11 кукол, с которыми я играла в детстве. Мама всегда покупала мне много кукол, бабушка учила бережно к ним относиться. Эти 11 кукол послужили толчком для создания коллекции. Несмотря на такое большое количество кукол, самой любимой остается Катя. Она, возможно, не так красива, как остальные, но слишком близка сердцу хозяйки, ведь с ней она с самого детства.

Алена Ровба:

Кукла Катя досталась мне от моей мамы. Бабушка привезла ее из Вильнюса маме в подарок. Она с мамой всю жизнь прошагала и досталась мне в наследство. Она со мной была везде. Где бы мы ни ездили, куда бы мы ни переезжали, Катя всегда была рядом. Когда все покупали блондинок Барби, Алена выбирала темнокожих Кристи

Будучи еще ребенком, Алена отличалась от сверстниц. Ее привлекала экзотика. Когда большинство девчонок скупали блондинистых Барби, ее коллекция пополнялась темнокожей Кристи. Алена Ровба:

Одно из ярких воспоминаний – мы тогда жили на Севере, как раз пик 1990-х, когда случился бум на Барби. Мама повела нас в магазин, сказала: девчонки, выбирайте, я вам куплю Барби. Сестра, долго не думая, взяла блондинку – то, что было в рекламе. Я выбрала негритянку. Сегодня я уже знаю, что это Кристи. Она подписана, все как положено. Но привезя ее в Беларусь, я очень дорожила этой куклой, потому что у всех были блондинки из рекламы, а у меня была темнокожая кукла. Я выделялась из компании девчонок благодаря этой кукле. И в 16 лет у меня ее украли. Это было таким потрясением. Хотя понятно, что в 16 я уже в куклы не играла.

С появлением первого ребенка кукол в доме стало больше, однако любовь к таким игрушкам маленькая Милена не разделила. Зато в коллекции есть кукла, похожая на дочь и названная ее именем. Алена Ровба:

У меня трое детей. Старшей дочке уже больше 20 лет. Они никогда не играла в куклы. Я покупала ей куколки, когда она родилась, – она не играла. Думала, может, не ту купила. Покупала другие. Никогда она не проявляла интерес к куклам. Она всю жизнь собирала в спичечные коробки муравьев, букашек. Коллекционирование кукол имеет даже свой термин – плангонология. Происходит он от греческого слова plaggon – так в Древней Греции называли театральные восковые куклы. А тех, кто собирает кукол, – плангонологисты. Ангелина Валькович:

Кстати, в коллекции насчитывается более 3 000 кукол. Привезены они практически со всех стран. А чтобы создать такую огромную коллекцию, потребовалось больше 20 лет. Какие особенные куклы есть в коллекции Алены Ровба?

Все куклы абсолютно разные. Есть и редкие. Кстати, антикварной куклой считаются игрушки, которым больше 60 лет. Алена Ровба:

В моей коллекции находится свыше 3 000 кукол. Все они абсолютно разные. Есть и 1920-е, 1930-е, 1940-е годы. Таких кукол, конечно, очень мало. Я их достаю с большим трудом. Тем не менее куклы собраны почти со всего мира. Есть и Пакистан, и Иран, и Катар, и Ирландия, вся Европа. Коллекция пополняется постоянно. И ко всем своим куклам Алена относится с нежностью и трепетом.

Алена Ровба:

Редкие куклы ко мне приходят различными путями. Что-то дарят. Последние две куклы, которые «залетели» мне в сердце, были обе подарены сотрудниками нашей библиотеки. Таких кукол я никогда в жизни не смогла бы найти. Первой из них попала Красная Шапочка. Ее я очень долго восстанавливала, она во всем родном, добавлены только носочки шапочка, которую пошила моя подружка. Вторая кукла, чему я очень рада, – это советская кукла. Произведена из целлюлоида в 1950-е годы, Охтинский завод химических пластмасс. Такие куклы являются редкостью, потому что целлюлоид был запрещен уже в 1960-х и все, что ранее производилось из целлюлоида, мальчишками было уничтожено. Очень хорошо дымятся, поэтому они их просто жгли. Производили расчески, мыльницы, какие-то бытовые нехитрые приборы. Соответственно, куклы и игрушки, которые были выпущены из целлюлоида, еще тогда стоили копейки. Все выносилось, жглось, дымовые шашки. Они сами по себе очень хрупкие. Эти куколки – производства СССР – также были мне подарены. Найдены на чердаке дома. Я приняла их с огромной радостью в коллекцию. Тут же были подобраны одежки, куклы приведены в порядок.

Изготавливаются куклы из различных материалов. Авторские куклы имеют свою маркировку с названием фирмы-производителя. Алена Ровба:

Полиэтилен изготавливается, различные виды пластмасс, есть прессопилочная кукла, она сейчас находится на выставке. Там показан весь процесс ее реставрации в фотографиях. Авторские, которые производят в 2000-2020-е из винила, тоже очень интересные. Пополняет коллекцию и сама женщина, покупая будущие экспонаты на «блошиных» рынках и аукционах. Алена Ровба:

Покупаю целенаправленно. Если я увидела, кукла мне понравилась, я ее покупаю. Все остальные куклы – те, которые дарят, находят мои друзья где-то на чердаке в сарае, при разрушении старого дома. Это дары. Они ко мне приходят, я их привожу в порядок, и они остаются у меня в коллекции. То, что куплено целенаправленно… Я понимаю, что покупаю, какую куклу, я знаю ее историю, возможно, даже автора, который ее делал. У меня есть куклы Лоренс, Хуан Антонио.

– Какая самая дорогая кукла в вашей коллекции?

– Начало XIX века Кемер и Рейнхард. Кукла мне досталась с аукциона, за нее я очень долго боролась. Слава богу, выиграла. Она прилетела ко мне из Германии, сейчас находится на реставрации. У нее были человеческие волосы. За 120 лет они истрепались. Сейчас ее забрала мастер, чтобы сделать парик ручной работы. Каждая кукла действительно уникальна и со своей историей.

Ангелина Валькович:

А это Алешка. И одето на нем вовсе не платье, а крестильная рубашка. Изготовлена кукла в Германии в 1940-х годах. Материал – фарфор, лицо расписано вручную. Алешу отдала Алене старенькая бабушка со словами: «Я умру, Алешу выбросят. А у тебя он будет жить». И даже имя нынешняя хозяйка менять ему не стала. Алена Ровба:

Двух одинаковых кукол не бывает. Даже если они выходят с конвейера, с завода абсолютно одинаковые, с одинаковыми глазками, прическами, костюмами и так далее, у каждой все равно своя история. А история все равно накладывает на куклу собственный отпечаток. Даже спустя год две абсолютно одинаковые куклы будут выглядеть абсолютно по-разному, иметь разную энергетику. Мне кажется, что и судьба у них по-разному складывается, и выглядят они по-разному, и энергия от них разная. Эта коллекция создана только благодаря тому, что муж меня поддерживал. Как близкие относятся к такому увлечению?

Все куклы Алены живут дома и занимают целый второй этаж. Помогает в любимом занятии вся семья. Алена Ровба:

Мне повезло, потому что мои близкие меня поддерживают. Более того, мои друзья мне помогают. Много подружек, которые шьют одежду. Много знакомых, которые приносят и отдают кукол, иногда даже помогают привести их в порядок. Иногда приходят куклы, с которыми я не в состоянии справиться, там нужна рука профессионала. У меня есть знакомый художник, он периодически мне помогает, что-то подсказывает (какие-то краски, клей, составы). Ну, и подружки, которые умеют шить, вязать, тоже всегда рады мне помочь, приехать, посмотреть, что можно сшить. Многие спрашивают про то, как относится к этому муж. Только благодаря ему я имею возможность играть в куклы, потому что он не просто поддерживает, он помогает делать тяжелые работы по перестановке тех же стеллажей. Он помогал делать эту железную дорогу. Эта коллекция создана, собрана только благодаря тому, что муж меня поддерживал и никогда не был против.

В последнее время коллекцию Алены Ровба пополняют Деды Морозы роддом из СССР. Алена Ровба:

Моей гордостью является вот такой прессопилочный Дед Мороз. Его единственного я решила не реставрировать. У него скол, видно, что это прессованные опилки. Решила оставить как есть. Все остальное сделано моими руками. Приходят экземпляры, которые восстановлению, как мне говорят, уже не подлежат. А когда я сбрасываю фотографию и говорю, что Дед Мороз готов, говорят: не может быть, что это наш. Какие экспонаты белоруска делает своими руками?

А еще вот такой удивительный домик изготовила коллекционер своими руками. Алена Ровба:

Это лесная хижина. Я ее делала, периодически возвращаясь к этому, четыре года. Сама она сделана из дерева, и живут здесь всякие лесные жители. Вся мебель в миниатюре сделана вручную. Все это сделано из глины. Баночки, мебель, корзиночки – все полностью сделано вручную. Вместе со своими детьми мы привозили из леса кору, различные ракушки, собирали вот такие грибы. Есть в коллекции и куклы, сшитые самой Аленой.

Алена Ровба:

Мной было пошито несколько кукол. Они сделаны из текстиля. Одежки, глаза – все это я делала самостоятельно. Совсем немного, и с того времени больше не шила. Был порыв, вдохновение, я сделала, мне все понравилось, я успокоилась. Сейчас в Борисове организована выставка Алены Ровба, где представлено около 500 кукол. Равнодушным никто не остается. Интересны игрушки как детям, так и взрослым. Просто завораживают. В куклах живет душа или это просто игрушки? Коллекционер поделилась мнением

Алена Ровба:

Старые куклы несут в себе тот отпечаток жизни, когда люди жили так и никак иначе. Современные куклы одеты по-другому, выглядят по-другому. У них совершенно другая история. Взять хотя бы Monster High. Там прям целая школа монстров, у них своя сказка, своя история, свой стиль одежды, непохожий ни на что другое. И в отличие от советских кукол, конечно, эти куклы сегодня детям гораздо интереснее, потому что они несут в себе не просто красивую одежку, красивое личико, но бывают и многофункциональными. Советские куклы были проще. Но я вижу по выставке, как реагируют дети на винтаж и современные куклы. Рядом с винтажом останавливаются в основном взрослые. Они стоят, очень долго их рассматривают, вспоминают и рассказывают много историй. Интересно это все слушать. Дети – нет. Они пробежали, посмотрели винтаж и зависли возле Барби, Monster High и всех современных. Это говорит о том, что каждое время накладывает свой отпечаток на куклу, которая выпускается в это время.

Живет ли в куклах душа или это просто игрушка? Сложно дать однозначный ответ. Ведь для любой девочки эта молчаливая подружка значит очень многое. За ней она присматривает, поведывает тайны и дарит свою любовь. Алена Ровба:

Многие спрашивают: как ты не боишься принимать домой столько кукол и хранить их? Потому что любая вещь несет свою энергетику. Я не боюсь никаких энергетик, я ничего такого в них не вижу. Для меня это способ отдыха. Я так отдыхаю. Когда я восстанавливаю куклу, реставрирую ее, мою, расчесываю, надеваю одежду, это мой отдых. Так я разгружаюсь после трудового дня, каких-то тяжелых будней. Конечно, приходя сюда, я первым делом хочу просто побыть в тишине. Я иногда могу просто ходить и рассматривать, где-то что-то поправлять. У меня очень много миниатюры, домов у куколок. У меня все вазочки стоят под определенным углом. Мне так нравится. Какие планы у коллекционера из Борисова на ближайшее будущее?