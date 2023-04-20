Защищали детей от болезней, привлекали любовь. Для чего предки создавали куклы-обереги?

Таинственный мир кукол. Как коллекционер из Борисова собрала более 3 000 игрушек и какие куклы считаются раритетными? Для чего изготавливали куклы-обереги и как смастерить такой талисман? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Алла Смирнова не первый год проводит мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, тем самым делится знаниями с подрастающим поколением.





Алла Смирнова, библиотекарь-краевед Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

Например, такую куклу Кувадку молодая мама перед рождением ребенка делала, по некоторым источникам, размером с ребенка и клала ее в колыбельку. Чтобы если какие-то болезни должны были достаться малышу, они доставались Кувадке, чтобы оберегали, сохраняли его здоровье. И потом эти куклы Кувадки могли подвесить в таком виде по три или по пять, семь, но обязательно нечетное число. Тогда они сохраняли защиту для здоровья ребенка.





Куклы-обереги создавались для различных целей. Они могли обеспечивать семье достаток, привлекать любовь, помогали женщинам забеременеть, защищали от темных сил.



Алла Смирнова:

Ни у одной из кукол нет лица. Лицо никогда не делали. Считалось, если кукла без лица, это предмет неодушевленный, злые силы не могут вселиться и причинить вред играющему с ней ребенку.



Обереги изготавливали из природных материалов. В качестве наполнителя могли использовать золу, крупы, травы. Выбор зависел от цели изготовления куклы.





Алла Смирнова:

Как правило, куклы Кувадки делали женщины. Мужчины даже не могли наблюдать за тем, как их делали.

Ангелина Валькович, корреспондент:

То есть процесс изготовления был чисто женским? Алла Смирнова:

Чисто женский. Но девочки, когда им исполнялось по пять лет, могли сами делать эти куклы. Им же надо было играть с чем-то. Как правило, их делали не из новых тканей, а из тканей, которые уже были в употреблении, но несли в себе хорошую, здоровую энергетику.

А показать мастер-класс мы решили на примере куклы Кувадки. Такой оберег может сделать даже начинающая рукодельница.



Алла Смирнова:

Мы будем делать на столе. Но делали обычно на колене. Никогда не прерывался этот процесс, надо было довести его до конца. И, как правило, всегда с хорошим настроением. Вы же сами знаете – любое дело, если мы будем делать с хорошим настроением, все сладится.

Ангелина Валькович:

Я обратила внимание, что есть одна кукла, которая отличается от других. У нее штанишки. Алла Смирнова:

Это мальчик. Можно было сделать мальчика.

– В чем принципиальная разница? Это тоже Кувадка?

– Это тоже Кувадка.

– А имело значение, мальчик или девочка?

– Нет. Без разницы. Куклы-обереги могли быть и игровыми куклами. Это заменяло погремушку, то есть это игровая кукла. Но могли мальчика сделать. Только тут существенное значение имело, чтобы ткань была немножко мягче. Тогда делали ножки. А если распустить, это будет юбочка. А дальше играет фантазия – как угодно можно украсить эту куклу Кувадку.