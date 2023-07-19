В пострадавших от грозового фронта населённых пунктах Беларуси восстановили электроснабжение

Новости Беларуси. Электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановлено. Всего их было 290, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От прохождения грозового фронта больше всего пострадали Молодечненский, Речицкий и Могилевский районы. Сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, местами были повалены опоры ЛЭП. В устранении последствий непогоды было задействовано 130 аварийных бригад и 147 единиц техники.