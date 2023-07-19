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В пострадавших от грозового фронта населённых пунктах Беларуси восстановили электроснабжение

19 июля 2023 10:52
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Новости Беларуси. Электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах Беларуси восстановлено. Всего их было 290, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пострадавших от грозового фронта населённых пунктах Беларуси восстановили электроснабжение-1

От прохождения грозового фронта больше всего пострадали Молодечненский, Речицкий и Могилевский районы. Сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи, их обрыву, местами были повалены опоры ЛЭП. В устранении последствий непогоды было задействовано 130 аварийных бригад и 147 единиц техники.

# Электроснабжение # общество # Фотофакт

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