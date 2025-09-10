Польша планирует провести консультации со странами НАТО из-за дронов

Варшава просит союзные страны по НАТО запустить 4-ю статью устава Альянса из-за ночного залета дронов на территорию страны, пишет РИА Новости.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, обсуждения с союзниками перешли в формат «официального запроса на активацию статьи 4 Устава НАТО».

Статья предусматривает запуск консультаций со стороны членов Альянса, если будет усмотрена угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности одной из стран. По информации Reuters, Альянсом произошедшее не расценивается как «атака».

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