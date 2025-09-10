В Мексике поезд снёс двухэтажный пассажирский автобус – как минимум 10 человек погибли

Как минимум 10 человек погибли в крупном ДТП в Мексике. В пригороде столицы страны Мехико товарный поезд снес двухэтажный пассажирский автобус, пересекавший железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам машиниста, водитель пытался проехать перед движущимся составом. Свидетели ЧП утверждают, что на переезде не было шлагбаумов или хорошо различимых предупреждающих дорожных знаков. Жертвами аварии стали семь женщин и трое мужчин. Еще более 40 человек получили ранения. Всего в момент ЧП в салоне находился 51 пассажир. Расследованием происшествия занимается Генеральная прокуратура. По ее данным, это одно из самых смертоносных ДТП за последнее время.