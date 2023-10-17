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Победителей конкурса для СМИ «Крепка семья – крепка держава» выбрали в Минске

17 октября 2023 14:57
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Новости Беларуси. Победителей конкурса «Крепка семья – крепка держава» назвали в Минске. Церемония награждения прошла в продолжение диалога, посвященного вопросам популяризации семейных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей конкурса для СМИ «Крепка семья – крепка держава» выбрали в Минске-1

Конкурс по инициативе Министерства информации и Белорусского союза женщин провели уже в 13-й раз. В 2023 году на суд жюри представили порядка 100 работ от редакций общенациональных и региональных СМИ. Оригинальность и душевность журналистского материала – эти критерии были ключевыми при выборе победителей.

Победителей конкурса для СМИ «Крепка семья – крепка держава» выбрали в Минске-4

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Семейная политика и тематика укрепления института семьи сегодня важнейшая тема в государственной информационной политике. И апогеем этой работы, которую в течение года проводили наши государственные медиа стал этот республиканский конкурс. Представленные материалы вызвали живой отклик не только у зрительской аудитории, читательской аудитории наших медиа, но и у членов жюри, которым было очень непросто определить победителя. Тем не менее мы это сделали и сегодня отметили лучших из лучших.

Победителей конкурса для СМИ «Крепка семья – крепка держава» выбрали в Минске-7

Награждение победителей конкурса приурочили к Неделе родительской любви, которая проходит в Беларуси. Напомним, завершится она 21 октября самым молодым праздником в стране – Днем отца.

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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