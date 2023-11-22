Минск и Екатеринбург налаживают двустороннее сотрудничество в сфере образования

Минск и Екатеринбург налаживают сотрудничество в сфере образования. Делегация из города-побратима с рабочим визитом в столице. Перенять белорусский опыт в развитии системы образования прибыли порядка двух десятков человек. Это директора учебных заведений и представители организаций питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минск гости приехали по приглашению администрации Советского района. Иностранные коллеги уже успели посетить несколько школ и гимназий. Познакомились с работой патриотических классов и школьных музеев.

Максим Топорков, заместитель главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга (Россия):

Уже можем отметить большой упор на военно-патриотическое воспитание, потому что та любовь, с которой организованы музейные комнаты при школах, этого не спрячешь. Это от души, льется прямо из глубины сердца.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Они в большом восхищении, потому что мы специально организовали нашу работу так, чтобы они увидели, что у нас, в Минске и Советском районе, очень много мест, которые посещают наши ребята, кроме музейных экспозиций в школах и гимназиях. Практически в каждой школе, гимназии Советского района есть такие музейные комнаты либо музеи. Но мы еще показали то большое пространство именно воспитательное, которое у нас есть в нашем городе Минске.